O primeiro-ministro afirmou nesta quinta-feira que vai conhecer em breve os resultados de um estudo encomendado por Portugal à Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre o impacto da transição energética na indústria automóvel nacional.

A questão dos riscos de ruturas sociais foi um dos temas centrais do longo discurso que António Costa proferiu no encerramento do 31.º Congresso da Associação Portuguesa para a o Desenvolvimento das Comunicações (APDP), que se realizou no auditório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa.

“O maior risco que as sociedades democráticas têm hoje de enfrentar são as transições digital e climáticas, transições que são inadiáveis. Basta ter presente o que aconteceu em França para perceber estas dificuldades”, declarou o líder do executivo.

De acordo com o primeiro-ministro, “o impacto na indústria automóvel com o efeito duplo das transições energética e digital é algo difícil neste momento de antecipar, mas que tem de se devidamente antecipado”.

“Por isso, o Estado Português solicitou à OIT um estudo específico sobre o impacto das transições digital e energética na indústria automóvel. É um estudo que sei que está em vias de conclusão e que é importante seguir. É fundamental garantir a coesão social nesta transição“, acentuou o primeiro-ministro, tendo a ouvi-lo o presidente do deste congresso da APDC, o antigo ministro e líder do CDS-PP Paulo Portas.

António Costa frisou que ao tema do pilar social da União Europeia, perante os desafios das alterações climáticas e da transição digital, foi o tema central da presidência portuguesa no ano passado.

Na capacitação, de acordo com o líder digital, Portugal tem a vantagem de ser um dos países da União Europeia com o maior número de engenheiros por cem habitantes, apenas ultrapassado pela Alemanha e Áustria.

“A academia digital irá formar 800 trabalhadores nos próximos quatro anos, tendo em vista readaptá-los, requalificá-los para as novas tarefas digitais”, apontou, antes de se referir ao capítulo das infraestruturas.

“A meta mais exigente é que, até ao final de 2023, 75% das populações das freguesias de baixa densidade e das regiões autónomas estejam cobertas pela rede 5G. Este desafio é decisivo para a coesão territorial e para gerar novas oportunidades de emprego”, defendeu.