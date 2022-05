Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Moreirense estava virtualmente na Segunda Liga. A vitória confortável sobre o Vizela de nada servia, porque, no Estádio João Cardoso, o Tondela segurava um triunfo frente ao Boavista, o que enviava a equipa de Moreira de Cónegos diretamente para o segundo escalão. “Quando vimos o Tondela a ganhar ao Boavista, o estádio parecia um velório“. Até que o relógio atingiu o minuto 86.

O Boavista chegava ao empate, e o Moreirense ultrapassava o Tondela na classificação, garantindo um lugar no play-off de manutenção na I Liga. Na transmissão televisiva, as câmaras filmavam um adepto nas bancadas de Moreira de Cónegos a escutar pela rádio, e visivelmente emocionado, todas as incidências da partida dos adversários.

João Coelho é o nome do protagonista deste momento. “Vou ao futebol há tantos anos e nunca vivi uma emoção destas“, explica o adepto em entrevista ao Observador. O Moreirense acabou por conseguir um lugar no play-off, graças ao golo sofrido pelo Tondela no outro jogo. O estádio, que outrora parecera um “velório”, entrou numa espécie de erupção: “quando foi o segundo golo do Boavista, foi um autêntico vulcão de emoções“.

O jogo no Minho acabou primeiro. Adeptos, jogadores e equipa técnica ficaram num impasse, a aguardar pela confirmação da derrota do Tondela e, durante este período, a realização do encontro voltou a focar João Coelho. O momento acabou por tornar-se viral, e mudou a vida de um adepto – agora é uma espécie de celebridade: “Para todo o lado que eu vá, as pessoas identificam-me, vêm ter comigo, vêm dar-me os parabéns”.

A celebrar esta semana 72 anos de idade, o adepto de longa data do Moreirense está a viver dias especiais. Perante este fenómeno de popularidade, os elementos do clube de Moreira de Cónegos fizeram questão de conhecer o “senhor João”. Convidaram-no a estar presente no treino desta quarta-feira para conhecer os jogadores e a equipa técnica.

▲ João Coelho com o plantel do Moreirense na manhã desta quarta-feira D.R. Twitter Moreirense

Este momento vai marcá-lo para o resto da vida, sente a necessidade de sublinhar o carinho que recebeu de todos os elementos: “foi de uma simpatia espetacular (…) ofereceram-me uma camisola com o meu nome e com o número da minha idade”. O septuagenário destaca o avançado brasileiro Rafael Martins como o jogador com o qual mais se identifica.

Apaixonado por futebol e pelo seu clube, João Coelho aguarda ansiosamente pelos jogos do play-off que vão opor o Desportivo de Chaves ao Moreirense. Em jogo está a manutenção junto dos grandes do futebol português e o adepto já está a contribuir para o objetivo. Ao Observador refere que acredita no sucesso da equipa e que já deu a palestra aos intervenientes: “Estive com os jogadores e com o Sá Pinto e disse-lhes ‘estou confiante de que vamos ganhar os dois jogos ao Chaves e vamos ficar na primeira divisão.'”