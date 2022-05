O motor de busca que nos desafia a apaixonar pelo carro certo

Jovem, dinâmica e cheia de música

Além do tom imersivo, também o storytelling é um elemento essencial da nova campanha, por via não só da imagem, mas também da música. A música tem sido, aliás, um elemento determinante na identidade da marca. E as provas estão à vista: depois de Ruth Marlene, Emanuel chega agora a vez de David Carreira, a personagem transversal às três narrativas criadas para a campanha a que dá voz.

“A música faz parte do ADN da marca desde o lançamento e traduz os valores da marca: jovem, divertida, inovadora e irreverente. A evolução com diferentes artistas portugueses consubstancia isso mesmo, refletindo uma constante evolução, que reafirma que somos o motor de busca do carro certo para todos os perfis e estilos de vida”, explica.

“Contar com o David Carreira nesta nova campanha é, por um lado, uma evolução natural, mas é, por outro, um prazer e um orgulho”, confessa Paulo Figueiredo. “Acreditamos que iremos conseguir impactar novos públicos, o que se enquadra na estratégia de maior abrangência da marca”, acrescenta.

O músico, bem conhecido entre os portugueses, é também protagonista na novela da TVI “Rua das Flores”, que inclui o personagem Pedro Piscas. Trata-se de mais uma prova da disrupção da marca no universo da comunicação e do marketing. Uma nova forma de “fazer chegar a mensagem” e de cruzar a realidade e a ficção.

“Os moradores da Rua das Flores [da novela], necessitam de vender ou comprar carro como qualquer um de nós e, como tal, queremos demonstrar neste cruzamento de realidade e ficção que o PiscaPisca.pt é o Motor de Busca ideal para quem quer comprar e/ou vender em segurança e com confiança.”

O Piscapisca.pt vai estar também representado no festival Rock in Rio, com data de arranque em junho. É outro dos projetos em linha com os valores e objetivos da marca: “Vamos contar com a Roda Gigante Fun & Roll” Pisca Pisca”, revela Paulo Figueiredo.

Uma marca para todos

Também o nome da marca é ilustrativo dos seus valores. Basta pensar que quando acionamos o pisca do carro, pretendemos assinalar que vamos mudar de direção. E é mesmo esse o objetivo da marca: romper com a imagem “antiquada” ligada ao setor automóvel e abranger todos aqueles que necessitam de uma forma de deslocação de qualidade e confiança — que tanto pode ir de uma família, a um profissional em início de carreira ou estudante, os três elementos representados nesta nova campanha.

A marca tem como objetivo ser o advisor de todos os consumidores de carros. “O PiscaPisca.pt, desde o seu lançamento, decidiu trabalhar segmentos que tradicionalmente não eram alvo do setor e dos marketplaces. A equipa trabalhou para desconstruir a imagem antiquada de um mercado maioritariamente masculino, sério — mais do que o necessário — e monopolista.”

Além da técnica de produção inovadora, do tom informal e da música, também as cores evidenciam este posicionamento do Piscapisca.pt: “A aposta na inovação das cores — com o rosa fúcsia e o azul elétrico – demonstra que queremos falar com todos os tipos de consumidores, de ambos os géneros e com todos os estilos e idades”, explica o diretor da marca. “Queremos que a nossa marca seja irreverente, que seja uma lufada de ar fresco.”