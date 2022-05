Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A magia do Jamor está de volta, em mais uma final da Prova Rainha. O FC Porto, campeão nacional, quer fazer uma dobradinha histórica, enquanto que o CD Tondela, já despromovido, quer salvar as honras de um convento abalado. Um jogo histórico que passa na Rádio Observador, com acompanhamento ao minuto numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

A bola rola na Rádio Observador depois das 16h10, com a ajuda de Gabriel Alves, que vai analisar a partida e escolher a Força da Técnica e a Técnica da Força no final do encontro. De olhos postos na equipa de arbitragem temos, como sempre, o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual da Rádio Observador vamos medir o pulso às expectativas portistas com o adepto Luís Pinto Coelho.

A emissão especial tem a coordenação do Miguel Cordeiro, que vai distribuir jogo diretamente para o seu ouvido. Quanto ao relato, em direto no Estádio do Jamor, fica com as vozes do André Maia e João Filipe Cruz e reportagem de pista de Miguel Videira.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja também connosco no Twitter.