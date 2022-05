Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator Kevin Spacey, de 62 anos, foi acusado de quatro crimes de agressão sexual contra três homens no Reino Unido, segundo avança um comunicado divulgado pelo Crown Prosecution Service, o equivalente ao Ministério Público português.

Kevin Spacey foi “também acusado de fazer uma pessoa envolver-se numa atividade sexual com penetração sem consentimento. As acusações seguem-se a uma análise dos indícios reunidos pela Polícia Metropolitana na sua investigação”, lê-se na nota que cita Rosemary Ainslie, a responsável pelo caso.

Os crimes pelos quais o ator foi formalmente acusado terão ocorrido entre março de 2005 e agosto de 2008 em Londres — quando Spacey era diretor artístico no teatro Old Vic — e em abril de 2013 em Gloucestershire.

Até agora, o ator tinha evitado acusações criminais apesar de já ter sido denunciado, por cerca de 20 jovens, por alegada má conduta sexual no teatro Old Vic em Londres, entre 1995 e 2013, refere a ABC News. Em 2018, Kevin Spacey tinha sido acusado de abuso sexual de um adolescente e, apesar de ter sido formalmente acusado, as autoridades retiraram as acusações — numa altura em que um telemóvel da vítima com alegadas provas desapareceu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com o surgimento do movimento #MeToo, em 2017, Kevin Spacey foi uma das primeiras grandes celebridades norte-americanas a ser acusada de assédio sexual. Quando as alegações foram tornadas públicas, o ator foi retirado da série “House of Cards” e do filme “All the Money in the World”.

Kevin Spacey, que venceu o Óscar de Melhor Ator pela participação no filme “American Beauty” (1999), negou anteriormente todas as acusações de má conduta sexual de que foi alvo, noticia a agência Reuters.