Nos últimos sete dias, Portugal registou 188.970 casos de Covid-19, número que representa um aumento de 12.699 infeções face à semana passada. A incidência por 100 mil habitantes aumentou 7%, reportando-se 1.835 contágios por mil habitantes, revela o boletim epidemiológico semanal divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Entre 17 a 23 de maio, as mortes associadas à doença voltaram a subir, contabilizando-se 230 óbitos numa semana (mais 38 do que na semana passada). A mortalidade por um milhão de habitantes a 14 dias situa-se nos 22, um aumento de 20% em comparação com a semana anterior.

Os internamentos também aumentaram. Numa semana, em enfermaria, deram entrada 342 pessoas, totalizando-se 1.842 utentes nestas alas. Em unidades dos cuidados intensivos (UCI), há 99 doentes (mais 15 do que semana passada).

Em sentido inverso, o índice de transmissibilidade — R(t) — desceu, encontrando-se agora em 1,13 (há sete dias estava nos 1,23).

A DGS divulgou também que um total de 7% das pessoas com mais de 80 anos já tomaram a segunda dose de reforço.