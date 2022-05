Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um avião com 25 pessoas a bordo desapareceu dos radares este domingo no Nepal. Uma equipa de busca e resgate deslocou-se para a região depois de ter sido detetado um incêndio na região onde o avião foi localizado pela última vez — junto à nascente do rio Lyanku Khola, na base da montanha Manapathi, na zona dos Himalaias que faz fronteira com o Tibete.

Entre os 22 passageiros estão 16 nepaleses, quatro indianos e dois alemães. A bordo do avião iam também três membros da tripulação. O avião pertence à Tara Air, subsidiária da Yeti Airlines e sediada na capital nepalesa de Kathmandu, realizou o primeiro voo em abril de 1979.

O alerta para o incêndio, que as autoridades desconfiam ser o resultado da queda do avião, foi dado pelos habitantes de uma vila naquela região do Nepal. A aeronave, do modelo De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter, estava a terminar uma viagem de 20 minutos entre Pokhara e Jomsom; e perdeu contacto com a torre de controlo a cinco minutos de aterrar.

As autoridades nepalesas confirmaram que, a confirmar-se a queda do avião, ela pode ter sido provocada pelo tempo muito nublado na região. A própria Autoridade de Aviação Civil do Nepal admitiu que o paradeiro do avião continua desconhecido por causa do “mau tempo e do terreno complexo”. As equipas continuarão as buscas ininterruptamente nas próximas 24 horas.

Este é um segundo avião a desaparecer dos radares este domingo. Na Croácia, um pequeno avião também desapareceu depois de descolar da cidade croata de Split. O avião Cessna 182 desapareceu do radar por volta das 9h25 (10h25 em Lisboa) quando voava em direção à Alemanha.