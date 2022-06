O presidente do PSD, Rui Rio, recebeu nesta quinta-feira Luís Montenegro, que venceu no sábado as eleições diretas, num encontro na sede nacional que serviu para discutirem “todo o processo de transição da liderança”.

O encontro não foi público, tendo sido divulgado um comunicado no site do PSD.

“Em cima da mesa esteve essencialmente todo o processo de transição da liderança, tanto do ponto de vista logístico como político. Os dois abordaram ainda temas relacionados com a atualidade política nacional e do partido. Foi, ainda, feito o balanço do Congresso do PPE, que se realizou em Roterdão em 31 de maio e 1 de junho”, informa o PSD, na nota.

Luís Montenegro venceu no sábado as eleições direitas do PSD com 72,48%, a maior diferença de sempre para o segundo classificado em eleições disputadas, Jorge Moreira da Silva, que conseguiu 27,52%. Registou-se uma abstenção de 39,53%, a maior de sempre em eleições do PSD com mais do que um candidato à liderança.

Na última transição entre presidentes do PSD, em 2018, o encontro entre Pedro Passos Coelho e Rui Rio foi comunicado previamente à comunicação social e ambos fizeram declarações aos jornalistas, no jardim da sede do PSD, em Lisboa.

Em 18 de janeiro de 2018, no final de um encontro de cerca de hora e meia, Pedro Passos Coelho desejou que a transição para a nova liderança se pudesse fazer “com naturalidade”, tal como Rui Rio, que registou, contudo, que havia ainda “alguma turbulência” dentro do partido.

No sábado, no discurso da vitória, Luís Montenegro foi questionado se a transição da atual liderança de Rui Rio para a sua até ao Congresso – que se realiza apenas no primeiro fim de semana de julho –, e apenas disse que seria feita de forma discreta e “à moda dos homens bons, conversando uns com os outros”.

O antigo líder parlamentar entrará em funções plenas como 19.º presidente do PSD no Congresso que se realiza entre 1 e 3 de julho, no Porto.