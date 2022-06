Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao 102.º dia de guerra, Kiev voltou a estar na mira das tropas da Rússia. A capital da Ucrânia acordou com várias explosões na sequência de ataques aéreos, que fizeram ferimentos em uma pessoa que teve de ser hospitalizada. Foi o primeiro ataque à cidade desde a visita de António Guterres ao país.

Em Moscovo, o Presidente russo voltou a ameaçar o Ocidente. Numa entrevista, Vladimir Putin disse que a Rússia vai atacar “novos alvos” se os Estados Unidos começarem a fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, mas não especificou quais serão os alvos.

No teatro de guerra, os combates de rua continuaram em Severodonetsk, sendo que, de acordo com o governador da região de Lugansk, as forças armadas russas têm até dia 10 de junho para capturar por completo Severodonetsk ou então cortar por completo a estrada que liga as localidades de Lysychansk e Bakhmut.

Saiba com mais pormenor o que aconteceu durante o dia neste artigo ou no nosso liveblog.

O que aconteceu durante a manhã e tarde?

Kiev acordou com várias explosões . Segundo o autarca, os ataques russos atingiram dois bairros da cidade, atingindo “infraestruturas militares e civis”. As autoridades adiantaram que uma pessoa foi hospitalizada com ferimentos. Foi o primeiro ataque à capital da Ucrânia desde a visita do secretário-geral da ONU ao país a 28 de abril;

. Segundo o autarca, os ataques russos atingiram dois bairros da cidade, atingindo “infraestruturas militares e civis”. As autoridades adiantaram que uma pessoa foi hospitalizada com ferimentos. Foi o a 28 de abril; A Rússia garantiu ter destruído tanques blindados fornecidos à Ucrânia por países da Europa do Leste com os ataques aéreos a Kiev;

com os ataques aéreos a Kiev; Segundo a empresa nuclear estatal ucraniana, um míssil russo, que terá sido lançado em direção a Kiev, passou pela central nuclear de Pivdennoukrainsk, no sul da Ucrânia, a uma altura “ perigosamente baixa ”.

”. O Presidente russo voltou a ameaçar o Ocidente. Numa entrevista, Putin disse que a Rússia vai atacar “novos alvos” se os Estados Unidos começarem a fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia . O líder russo, contudo, não especificou quais serão os alvos;

. O líder russo, contudo, não especificou quais serão os alvos; Os combates de rua continuaram em Severodonetsk. O governador da região de Lugansk adiantou, através do Twitter, que as forças armadas russas têm até dia 10 de junho para capturar por completo Severodonetsk ou então cortar por completo a estrada que liga as localidades de Lysychansk e Bakhmut.

ou então cortar por completo a estrada que liga as localidades de Lysychansk e Bakhmut. Dois armazéns com cereais ficaram destruídos após um ataque russo em Mykolaiv;

O Papa pediu “verdadeiras negociações” para um cessar-fogo “e uma solução sustentável” na Ucrânia , deixando um “apelo aos responsáveis das nações: não levem a Humanidade à ruína, por favor”;

, deixando um “apelo aos responsáveis das nações: não levem a Humanidade à ruína, por favor”; Segundo a Procuradoria-Geral da Ucrânia, 262 crianças morreram e 467 ficaram feridas desde o início da guerra;