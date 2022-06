Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram confirmados, esta terça-feira, mais 13 casos de varíola dos macacos (Monkeypox). Portugal contabiliza assim um total de 166 de infeções. Os números foram avançados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Todos os casos confirmados foram registados em homens com idades entre os 19 e os 61 anos, sendo que a maioria tem menos de 40 anos. A DGS acrescenta que a maioria das infeções foram identificadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos no Norte e no Algarve.

“Os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis”, lê-se ainda no comunicado da DGS.

A ministra da Saúde já tinha avançado, esta terça-feira em declarações aos jornalistas, que o número de infeções no país rondava os “165 ou 166”. De acordo com a TSF, Marta Temido destacou a forma como cada país monitoriza os casos de Monkey para justificar o facto de Portugal ser um dos países com mais casos.

“Os números de cada país são sempre reflexo daquilo que é a estratégia de notificação do país e a preocupação clínica de notificação do número de casos. São muito variáveis as estratégias de país para país”, afirmou a ministra.