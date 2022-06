Entre a aflição, a violência e a sobrevivência, “Ensaio Sobre a Cegueira” sobe ao palco do Teatro Nacional São João

As semelhanças de Ensaio Sobre a Cegueira (1995) com os nossos dias são mais do que muitas, mas Nuno Cardoso, encenador e diretor artístico do Teatro Nacional São João, recusa qualquer paralelismo com a atualidade. “Apesar da catástrofe e da tragédia enorme que é o que estamos a viver, a peça não é sobre a epidemia de um vírus exterior ao homem, mas sim sobre a cegueira epidémica do homem saudável.”

Esta é a primeira vez que o encenador trabalha um texto do prémio Nobel literário português e revela que a escolha aconteceu antes do período da pandemia e não foi imediata. “Estava indeciso entre trabalhar Saramago ou Eça de Queirós, o meu escritor de juventude e que sempre quis fazer. Dentro do universo de Saramago, dividi-me entre o ‘Ensaio Sobre a Lucidez’ e o ‘Ensaio Sobre a Cegueira’, mas achei que este é uma parábola sobre o nosso mundo de redes sociais.”

É com este mote tecnológico que Nuno Cardoso apresenta uma problemática à plateia e convida à reflexão. “Toda a gente que está a olhar para o telemóvel está cega, não vê o que se passa à sua frente, fazem scroll e não estão a ver com quem estão a jantar, por exemplo. O ecrã é um sinal de conectividade, graças a ele estamos ligados, podemos reagir e damos conta que o homem nunca teve paz, esteve sempre em guerra. Essa possibilidade enclausura-nos numa narrativa que é só nossa, somos a multidão que nos rodeia, somos uma multidão de nós mesmos. É por isso que as pessoas reagem tão mal a discursos sobre género, igualdade, paridade, esquerda ou direita, raça ou crença. Está toda a gente tão encerrada na raiz da sua razão que cega, não discute, só vê quem vê da mesma maneira. Acho que foi isso que me fez escolher este texto.”