Xangai decretou o fecho do distrito de Minhang, com quase 3 milhões de habitantes, para uma testagem massiva na tentativa de não recuar nas decisões e voltar à imposição de medidas severas de confinamento pra combater a covid-19.

A decisão foi anunciada no Twitter da cidade chinesa que quer realizar testes durante a manhã de sábado.

#Minhang District will carry out districtwide nucleic acid testing on June 11. During the testing, the district will be put under temporary #lockdown. #COVID19 pic.twitter.com/AI5H3CbgKZ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 9, 2022

Na publicação pode ler-se que “o confinamento só será levantado quando todas as amostras forem recolhidas”.

O The Guardian admite que os cidadãos desta cidade do sudoeste da China estão preocupados com o aparecimento de novos casos.” Precisam de clarificar se o confinamento será levantado após a colheita das amostras.” diz um utilizador da rede social Weibo “Se os resultados dos testes mostrarem um elevado número de casos, continuaremos em confinamento?” questiona outro usuário da mesma rede social.

A China tem praticado uma política “zero casos” na tentativa de erradicar a doença que começou nesse mesmo país. Xangai, gradualmente, tem levantado as restrições à população dada a melhoria no número de casos e no indíce de transmissibilidade.