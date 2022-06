Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A próxima edição do Festival Eurovisão da Canção não acontecerá na Ucrânia. Apesar da vitória dos Kalush Orchestra este ano, a falta de condições de segurança para garantir a organização e transmissão segura do evento motivaram a decisão. O Reino Unido está a ser ponderado como hipótese alternativa, pelo facto de o concorrente britânico de este ano ter sido o segundo classificado do concurso.

A informação foi avançada em comunicado pela União de Emissoras Europeias (EBU), que junta as emissoras públicas da Europa e que é responsável pela organização anual da Eurovisão.

Tradicionalmente, o país anfitrião do evento é o país do vencedor do ano anterior. Em 2017, a Eurovisão aconteceu na Ucrânia, mais especificamente em Kiev, cidade onde Salvador Sobral venceu com o tema “Amar pelos Dois”.

Não existiam “garantias operacionais e de segurança”

No comunicado, a EBU começa por notar que, “devido à guerra em curso desde a invasão russa ao país vencedor da Eurovisão deste ano”, a união de emissoras “passou algum tempo a conduzir uma avaliação completa e um estudo de viabilidade, quer a UA:PBC [emissora pública ucraniana] quer com terceiros especialistas, incluindo sobre assuntos de segurança”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Festival Eurovisão da Canção é uma das produções televisivas mais complexas no mundo, havendo milhares que nela trabalham e que comparecem no evento, sendo necessários 12 meses de preparação”, lê-se também.

Agora, “após análises objetivos”, os responsáveis “concluíram, lamentando-o profundamente, que devido às atuais circunstâncias a UA:PBC não consiga dar total respostas às garantias operacionais e de segurança que se impõem a uma emissora para receber, organizar e produzir o Festival Eurovisão da Canção de acordo com as normas previstas”.

Agradecendo, porém, à estação pública ucraniana pela “cooperação e compromisso de coração” colocados a “explorar todos os cenários nas semanas que se passaram desde a vitória dos Kalush Orchestra em Turim, a 14 de maio”, a EBU “partilha a sua tristeza e desapontamento pelo facto de o concurso do próximo ano não poder acontecer na Ucrânia”.

Como resultado desta decisão, de acordo com as regras e de modo a garantir a continuidade do evento, a EBU vai agora começar as discussões com a BBC, por [o Reino Unido] ter sido segundo classificado, para potencialmente organizar o Festival Eurovisão da Canção de 2023 no Reino Unido”, lê-se ainda no comunicado.

“É nossa intenção integral que a vitória da Ucrânia venha a refletir-se nos espetáculos e programas do próximo ano. Isto será uma prioridade para nós, nas nossas discussões com possíveis organizadores”, informa ainda a união de emissoras europeias.