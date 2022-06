Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cerca de três meses depois de terem anunciado que pretendiam se aliar para explorar em conjunto negócios na área da mobilidade, Sony e Honda avançam com a joint-venture que lhes permitirá criar, ainda este ano, a Sony Honda Mobility Inc.

A nova empresa, detida em partes iguais por cada uma das empresas nipónicas e com um capital de 10 mil milhões de ienes, será sedeada em Tóquio e dirigida por Yasuhide Mizuno. Para 2025 está anunciado o lançamento do primeiro veículo eléctrico com genes mistos, fruto desta associação em que cada uma das companhias contribui para o resultado final com a sua especialidade.

Assim, a Honda assegurará essencialmente o desenvolvimento e a produção, contribuindo ainda com a experiência na gestão dos serviços pós-venda, ao passo que à Sony é confiado tudo aquilo que esteja relacionado com tecnologias de imagem, sensores, telecomunicações, redes e entretenimento. Unindo forças naquilo em que são melhores, Honda e Sony pretendem “liderar o caminho numa nova era” da mobilidade, nas palavras de Yasuhide Mizuno.

Este acordo de joint-venture representa a linha de partida a partir da qual embarcamos no grande desafio de revolucionar a mobilidade e criar novo valor. Planeamos alavancar totalmente os activos tecnológicos que as duas empresas possuem em diferentes campos, para propor soluções de mobilidade e serviços que inspirem e empolguem os nossos clientes”, destacou o futuro CEO da Sony Honda Mobility.

Recorde-se que o construtor de automóveis japonês tem no Honda “e”, de momento, o único modelo 100% a bateria da sua gama e, segundo o que comunicou em 2021, só conta vender exclusivamente veículos eléctricos em todo o mundo em 2040. No entanto, anunciou que pretende introduzir globalmente 30 novos modelos zero emissões até 2030, com um volume de 2 milhões de unidades. Isso contempla não só lançamentos com base na nova Honda e:Architecture, a partir de 2026, como também modelos “mais acessíveis”, a partir de 2027, desenvolvidos em parceria com a General Motors (GM).

Sony Vision-S 01 19 fotos

Já a Sony há algum tempo que ensaia a sua entrada na mobilidade eléctrica, tanto mais que já apresentou dois protótipos. O primeiro surgiu em 2020, no Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, tratando-se de uma berlina com uma plataforma especificamente projectada para receber baterias pela Magna Steyr. Os austríacos também asseguraram a produção do protótipo funcional, mas não foram os únicos a serem arregimentados para o projecto. Continental, ZF, Bosch, Nvidia e Qualcomm contribuíram igualmente para fazer do Vision-S uma montra tecnológica, com um interior repleto de ecrãs (tipo Honda “e”) e dois motores eléctricos, cada um com 200 kW (272 cv), para assegurar tracção integral, 240 km/h de velocidade máxima e 0-100 km/h em 4,8 segundos.

Também no CES, mas este ano, a gigante japonesa que se popularizou pelas televisões, smartphones e consolas voltou à carga com um segundo protótipo eléctrico, o Vision-S 02. Trata-se de um SUV de sete lugares que partilha os órgãos essenciais com o 01, da plataforma aos motores eléctricos, passando pelo hardware e software para a condução autónoma (“nível 2+”). De resto, até o comprimento e a distância entre eixos da berlina e do SUV são iguais, com este último a diferenciar-se por conta de uma maior distância ao solo.

Resta saber se as versões definitivas destes dois protótipos vão ser trabalhadas agora em conjunto, com a Honda a assegurar o fabrico, ou se a Sony vai beneficiar, por extensão, do facto de o construtor japonês ter negociado com a General Motors o acesso à plataforma dedicada Ultium, bem como às baterias, para lançar o seu primeiro SUV eléctrico, o Prologue, previsto para 2024. Certo mesmo é que, à partida, as duas empresas japonesas se propõem a lançar mais do que veículos eléctricos, abrindo igualmente a porta a serviços na área da mobilidade. Seja como for, a joint-venture asiática ainda está sujeita à aprovação das entidades reguladoras.