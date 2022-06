O médio internacional português Matheus Nunes, do Sporting, é o oitavo jogador a entrar no melhor “onze” da edição 2021/22 da I Liga de futebol, informou no sábado a Liga Portuguesa de Futebol (LPFP).

“Matheus Nunes está no 11 do Ano (…)! O médio do Sporting CP não deixou os seus créditos por mãos alheias e foi um dos mais votados pelos treinadores e capitães a atuar na competição“, indicou a LPFP na sua página oficial.

O médio, de 23 anos, é o terceiro jogador do vice-campeão Sporting a entrar no “onze” da última época, depois das escolhas dos defesas Pedro Porro e Matheus Reis, enquanto o campeão FC Porto conta para já com Diogo Costa, Mbemba, Pepe, Vítor Ferreira e Otávio.

Nascido no Brasil, Matheus Nunes chegou a Portugal ainda criança, atuando nos escalões mais jovens do Ericeirense, desde os iniciados, antes de representar, já nos sub-23, o Estoril Praia, clube do qual saiu para o Sporting.

O médio teve a primeira internacionalização por Portugal num particular com o Qatar, em outubro de 2021, e depois disso já entrou nas escolhas do selecionador Fernando Santos no apuramento para o Mundial2022 e em jogos da Liga das Nações.

Também no sábado, a Liga de clubes divulgou o oitavo futebolista no “onze”‘ da época da II Liga, com a escolha do médio Diogo Pinto, do Estrela da Amadora.

Antes, o organismo responsável pela organização das ligas profissionais já tinha indicado os nomes do guarda-redes Ricardo Batista (Casa Pia), dos defesas Vasco Fernandes (Casa Pia), Aderllan Santos (Rio Ave), Alexsandro (Desportivo de Chaves) e Leonardo Lelo (Casa Pia), e dos médios João Teixeira (Desportivo de Chaves) e Guga (Rio Ave).