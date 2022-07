Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São poucas as freguesias que têm acesso à rede de 5G dos operadores móveis. Segundo um levantamento da Anacom, divulgado esta segunda-feira, metade das freguesias com elevada densidade populacional tem 5G e no caso das freguesias com baixa densidade populacional são apenas 14% as que já têm estas redes disponíveis.

No final do primeiro semestre de 2022, havia 2918 estações 5G espalhadas por 198 concelhos (64% dos concelhos no país) e 859 freguesias (28% das freguesias no país).

De acordo com a Anacom, a maior parte das estações 5G estão instaladas em freguesias que não são de baixa densidade — corresponde a 85% das instalações já concluídas. Destas freguesias apenas metade já dispõem de rede 5G.

No caso das freguesias com baixa densidade populacional, a “esmagadora” maioria não têm acesso ainda ao 5G: 86% do total (1479 freguesias). “Apenas 14% do total (250 freguesias) dispõem já de estações 5G”, diz a Anacom em comunicado. Nas regiões autónomas, 88% das freguesias não têm estações 5G, ou seja, 185. Apenas 25 freguesias (12%) já dispõem.

Com as redes ainda a serem desenvolvidas, a Anacom estima que até ao final de maio “o tráfego cursado em redes 5G represente cerca de 5,3% do total de tráfego de dados móveis”. A velocidade média de download nos testes realizados pela Anacom atinge os 306 Mbps, superior em 244 Mbps aos testes realizados no 4G e 68 Mbps acima dos testes em banda larga fixa. No upload, o valor médio observador foi de 44 Mbps, 24 Mbps acima dos testes de 4G. Mas inferior à banda larga fixa em 61 Mbps. A latência (velocidade de resposta) foi em média de 26 ms (milisegundos), menos nove que no 4G, mas acima da banda larga fixa (em 9 ms).

A Anacom verificou os melhores resultados na velocidade de download em Estarreja, com 871 Mbps; Moita, com 715 Mbps; e Vizela, com 690 Mbps.

Segundo os dados, os primeiros referentes ao 5G, da Anacom, a Nos é o operador que tem maior número de estações 5G, 1937 estações (66%), seguindo-se a Vodafone com 534 estações (18%) e a Meo com 447 estações (15%).