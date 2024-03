Cortes acidentais, espionagem ou sabotagem. Os cabos submarinos podem ser armas de guerra?

Desempenham “uma função vital, como a dos nervos no corpo humano”. São uma “parte essencial do sistema mundial das comunicações que, se alguma vez falhasse, nos atiraria instantaneamente de volta para o isolamento dos nossos antepassados”. Quando escreveu estas palavras, no livro How The World Was One: Beyond The Global Village (publicado em 1992, sem edição portuguesa), o britânico Arthur C. Clarke, criador do conceito de satélites para comunicações, estava ainda longe de saber que cerca de 20 anos depois o corte de um cabo deixaria um país praticamente isolado.

Em 2022, depois de uma erupção vulcânica e um tsunami terem danificado o único cabo submarino que o ligava ao resto do mundo, o Tonga ficou mais de cinco semanas sem internet. Os cabos submarinos são responsáveis por mais de 90% do tráfego global de internet e as suas falhas afetam não só a conexão que utilizamos para comunicar uns com os outros, mas outras comunicações essenciais como os sistemas bancários. A consultora TeleGeography estima que 10 biliões de dólares em transações financeiras passem diretamente através destes cabos.

A mesma empresa diz que no início deste ano existiam em todo o mundo 574 cabos submarinos ativos ou com amarração planeada. Estes sistemas ligam todos os continentes, exceto a Antártida. É comum que sejam registadas falhas, em média são “mais de 100 por ano”. A maioria é causada, ainda que, à partida, de forma involuntária, por navios de pesca ou por embarcações que arrastam âncoras.

Vários cabos podem sofrer cortes em simultâneo. Recentemente, no Mar Vermelho, três estiveram com problemas e obrigaram ao redirecionamento do tráfego. A autoria dos cortes e se foram ou não deliberados são um mistério, que colocou a conectividade mundial em risco, ainda por resolver.