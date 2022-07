Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Não fez de propósito. Tenho a certeza que ele não fez de propósito”. Em fevereiro de 2021, quando já se começava a falar de mais altos voos para um central que estava ainda a começar a voar, David Carmo teve uma arrepiante lesão num encontro da Taça de Portugal frente ao FC Porto, que viu Luis Díaz ser expulso nesse lance mesmo sendo unânime, incluindo para o próprio central, que não existia qualquer intenção em lesionar o adversário. A recuperação foi longa, mais longa até do que as estimativas iniciais do Sp. Braga, mas quase um ano depois regressou aos relvados, num encontro a contar para a Liga Revelação.

Estaria o jogador nas mesmas condições que revelava antes da fratura no tornozelo direito? A dúvida ainda se levantou mas o final da época 2021/22, mais concretamente os últimos seis meses, mais não foram do que uma rampa de lançamento para chegar mais acima do que estava – recuperou a titularidade, esteve em destaque na Liga Europa, chegou pela primeira vez à Seleção Nacional, só não teve a internacionalização inicial porque Fernando Santos não abdicou da dupla Pepe-Danilo nos quatro jogos da Liga das Nações. No entanto, nem isso desviou o interesse dos principais clubes. E se a Premier League chegou a parecer um destino quase certo, o FC Porto antecipou-se e conseguiu garantir um dos centrais pretendidos.

David Carmo será o primeiro jogador pedido por Sérgio Conceição para o eixo central recuado a chegar ao Dragão, numa transferência que terá ainda uma outra simbologia: o central vai tornar-se o jogador mais caro de sempre numa transferência entre clubes nacionais, por um valor superior a 20 milhões de euros que vai ultrapassar os 16,4 milhões investidos pelo Benfica em agosto de 2016 por 100% do passe do avançado Rafa e os 16 milhões pagos pelo Sporting em janeiro de 2021 por 70% de Paulinho (mais a cedência a título definitivo de Cristian Borja e o empréstimo com cláusula de comprar de Sporar).

Os montantes finais de toda a operação, incluindo também as possíveis percentagens de mais-valia numa futura transferência e a possibilidade de haver a inclusão de jogadores no negócio para abater no valor fixo, ainda não estão fechados, devendo ficar resolvidos nas próximas horas. “Uns fazem abordagens através de terceiros e da comunicação social, outros fazem abordagens de forma institucional, correta e com lisura. E nesse caso, sim, poderemos conversar e analisar”, tinha referido António Salvador, líder do Sp. Braga, comparando o interesse dos dragões no central e do Benfica no avançado Ricardo Horta.

Ainda assim, David Carmo não deverá ser o único central contratado pelo FC Porto este verão, numa fase em que Sérgio Conceição trabalha com Marcano, Fábio Cardoso e os jovens João Mendes e João Marcelo (Pepe integra os trabalhos esta semana). Além dessa posição, e após ter visto sair Fábio Vieira e Vitinha, o FC Porto tem como alvos um médio – ou dois, caso Sérgio Oliveira volte a sair depois do empréstimo por seis meses à Roma – e um ala esquerdo com características mais parecidas com Luis Díaz. A nível de saídas, o cenário de uma proposta suficientemente tentadora para levar Otávio parece estar fora dos planos dos responsáveis azuis e brancos mas existem propostas e abordagens por outros jogadores do plantel.

