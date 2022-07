A artista japonesa Phew e os portugueses Luís Fernandes, Pedro Alves Sousa e Sereias estão entre os primeiros nomes anunciados para o Out.Fest — Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro, marcado para outubro.

Depois de em 2021 o Out.Fest ter estado dividido em duas partes – em junho e em outubro -, condicionado pela pandemia da covid-19, este ano o festival volta aos moldes habituais, apenas no outono, com cerca de trinta concertos em vários espaços do centro da cidade.

O Out.Fest, produzido pelas associações OUT.RA e Filho Único, cumprirá a 18.ª edição de 05 a 08 de outubro.

Entre os primeiros nomes anunciados estão a artista vanguardista japonesa Hiromi Moritani, que assina como Phew, que se apresentará a solo no Barreiro para uma atuação de voz e eletrónica.

Ryuichi Sakamoto, Holger Czukay e a portuguesa Ana da Silva são alguns dos nomes da música mais experimental e eletrónica que trabalharam com Phew, cujo percurso artístico remonta a finais dos anos 1970.

No Barreiro estarão também o ‘rapper’ ugandês Ecko Bazz com o produtor italiano Simone Trabucchi (Still), a flautista e compositora Nicole Mitchell ou a dupla Prision Religion, ambos dos Estados Unidos.

Ao Out.Fest juntar-se-ão os músicos Luís Fernandes, que se apresentará em nome próprio, e Pedro Alves Sousa, que estará com um novo projeto, intitulado Má Estrela, já com álbum editado este ano.

No Barreiro haverá ainda um encontro em estreia entre a violinista Maria da Rocha e músico Pedro Roque (Cavernancia) ou atuações dos portuenses Sereias e da artista brasileira Lea Taragona, radicada no Porto e que assume o ‘alter ego’ Dibuk.