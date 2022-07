Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos dias 13, 14 e 15 de julho, a Rádio Observador muda-se para Aveiro. As Manhãs 360 com Maria João Simões, Carla Jorge de Carvalho, Júlio Magalhães e Paulo Ferreira vão ser feitas a partir de uma tenda instalada na Avenida Lourenço Peixinho – junto à estátua do Soldado Desconhecido. Às 16 horas arrancam as Tardes em Direto com as jornalistas Vanessa Cruz, Judite França e Ricardo Conceição. O dia termina com o Convidado Extra de João Paulo Sacadura logo depois do jornal das 19h.

Vão ser 27 horas de emissão divididas por 3 dias e asseguradas por uma equipa de 17 pessoas, entre sonoplastas, repórteres de imagem, realizadores, jornalistas, produtores e animadores. Destaque para questões regionais com impacto nacional, sem perder de vista a cultura, tema central do Festival dos Canais, e a gastronomia.

Pela emissão vão passar responsáveis políticos, culturais, do ensino superior, empresários e também quem nos encanta com as iguarias doces e salgadas da zona centro. Além da rádio, vamos poder ver os momentos chave destes três dias em vídeo através das redes sociais do Observador: Facebook, Instagram e You Tube.

Pode ouvir a Rádio Observador em 88.1 fm em Aveiro, 98.4 fm no Grande Porto, 98.7 e 93.7 na Grande Lisboa e online em todo o mundo.