O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Vale da Pia, no concelho de Pombal, distrito de Leiria, era às 07h00 desta quarta-feira o fogo que mais preocupava os bombeiros, segundo o comandante Paulo Santos, da proteção civil.

“A esta hora há vários incêndios que preocupam os bombeiros. Temos dois em Leiria, um em Vale da Pia, que tem 469 operacionais, com 129 veículos, e o da Caranguejeira que está a ser combatido por 358 operacionais, com 108 veículos”, disse à Lusa o comandante Paulo Santos.

Num ponto de situação feito à Lusa cerca das 07h00, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), destacou também o incêndio que deflagrou em Gambelas, na freguesia de Montenegro, no distrito de Faro, às 23h30 e que mobilizava 172 operacionais, com o apoio de 64 veículos.

Preocupam igualmente os incêndios da Cumeada e Espite, no concelho de Ourém, que estão em fase de resolução desde as 03h00. Nestes locais que têm uma vasta área e vários pontos quentes, permanecem fortes dispositivos. Durante a noite ocorreram várias reativações, mas não temos informação de feridos durante a noite”, disse.

De acordo com dados disponíveis no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 07h20 estavam em curso 11 incêndios, que mobilizavam 1.357 operacionais, com o apoio de 402 veículos.

Às 07h20, mais de dois mil operacionais combatiam 46 incêndios — entre fogos em curso, resolução e conclusão — em Portugal continental, com o auxílio de 785 veículos.