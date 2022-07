Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Turquia anunciou esta terça-feira que delegações militares do país, da Rússia e da Ucrânia vão encontrar-se com representantes das Nações Unidas para discutir a exportação segura dos cereais ucranianos.

O encontro, que vai decorrer em Istambul na quarta-feira, foi anunciado pelo ministro da Defesa turco, Hulusi Akar. As negociações surgem numa altura na qual se registam preços recordes dos alimentos e surgem alertas sobre um crise alimentar à escala global.

Segundo a Aljazeera, a reunião foi também confirmada por Pyotr Ilyichev, um porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, que adianta que Moscovo tem uma lista de exigências.

As nossas condições compreensíveis incluem a possibilidade de controlar e revistar o navio, para evitar o contrabando de armas, e o compromisso de Kiev de não organizar provocações”, afirmou Ilyichev.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O porta-voz russo acrescentou que a equipe das Nações Unidas vai atuar como “observadores” nas negociações.

A Ucrânia é um país vital na comercialização mundial de cereais, mas as exportações estão a ser dificultadas pela invasão russa, que se iniciou a 24 de fevereiro. Kiev tem acusado Moscovo de bloquear as transações, alegações que Moscovo nega, responsabilizando o Ocidente pelos problemas do mercado alimentar mundial.

O chefe do gabinete do Presidente da Ucrânia adiantou, entretanto, que a nova ronda de conversas na Turquia vai ser antecedida por um encontro entre representantes ucranianos e turcos. Numa publicação do Twitter, Andriy Yermak explicou que a reunião terá como objetivo discutir a navegação através do Mar Negro.

A round of negotiations on navigation in the Black Sea will be held tomorrow in Istanbul. A meeting of ???????? and ???????? representatives is planned. After that, there will be an extended meeting. ????????, ????????, the UN, and Russia to discuss the issue of sea corridors for the export of grain. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 12, 2022

Nas últimas 24 horas, 16 navios estrangeiros conseguiram entrar na Ucrânia através do canal Danúbio para auxiliar no transporte de cereais. O ministério da Infraestrutura refere, citado pelo Kyiv Independent, que mais de 90 navios estão neste momento a aguardar a sua vez no canal de Sulina, na Roménia. A expectativa é conseguir a partir de agora aumentar as exportações mensais de cereais em cerca de 500 mil toneladas.

A chegada dos navios só foi possível graças à libertação, por parte do exército ucraniano, da Ilha da Serpente, perto deste canal do Mar Negro, ponto que tem sido bloqueado pelas forças russas e por onde, agora, as embarcações ucranianas foram capazes de passar.