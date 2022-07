Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O filme acabou por ter um desfecho bem melhor do que aquele que o Benfica poderia sequer imaginar: o River Plate, candidato à conquista da Taça Libertadores, foi eliminado pelo Vélez Sarsfield logo nos oitavos de final. Ou seja, Enzo Fernández, com quem os encarnados já tinham um princípio de acordo desde o final de junho para uma transferência no valor fixo de 10 milhões de euros mas podendo chegar aos 18, ficou livre para reforçar a equipa de Roger Schmidt de forma imediata.

O médio argentino de 21 anos foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Benfica, tendo chegado a Lisboa durante a tarde de terça-feira e respondendo aos jornalistas já como jogador encarnado. “Estou muito feliz por representar o Benfica, por me dar esta oportunidade, é um clube de grande prestígio. O objetivo é triunfar cá, ser campeão, ajudar os meus colegas. Saviola e Enzo Pérez falaram-me muito bem do Benfica, da sua grandeza, disseram que Lisboa é uma linda cidade. Com Otamendi não pude falar, só amanhã. Preparei-me da melhor forma para triunfar cá. Chego com muita vontade. Não tive oportunidade de falar com o treinador mas conheço-o a ele e aos outros jogadores. Tecnicamente sou muito bom”, atirou Fernández, que é produto da formação do River Plate e que em novembro foi chamado à seleção da Argentina, ainda que não tenha chegado a estrear-se.

De recordar que o princípio de acordo entre o Benfica e Enzo Fernández foi anunciado no final de junho, numa altura em que ainda não era certo se o médio iria viajar para Lisboa de imediato ou apenas no final do ano — tudo dependendo, mais uma vez, do futuro do River Plate na Libertadores. Com a eliminação embrionária e até surpreendente da equipa de Marcelo Gallardo nos oitavos de final da competição, o argentino ficou livre para viajar para a Europa ainda durante o verão e ser reforço para Roger Schmidt ainda na pré-época.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa chegou a um princípio de acordo com o River Plate para a aquisição dos direitos desportivos e de 75% dos direitos económicos do jogador Enzo Fernández, pelo montante de € 10.000.000 (dez milhões de euros), ao qual poderá acrescer um valor variável de € 8.000.000 (oito milhões de euros)”, anunciou, na altura, a SAD encarnada à CMVM. As linhas gerais do acordo tinham ficado fechadas numa nova deslocação de Rui Pedro Braz, diretor desportivo dos encarnados, à Argentina, onde já tinha estado semanas antes com o jogador, os seus representantes e responsáveis do River Plate.

Depois de cumpridas em Lisboa as obrigações oficiais relativas à apresentação, Enzo Fernández vai juntar-se à equipa já no Algarve, não passando pelo estágio em Inglaterra que ainda está a decorrer. Assim, o médio argentino torna-se o sexto reforço oficial do Benfica nesta janela de transferências, depois de João Victor, Alexander Bah, Ristic, David Neres e Petar Musa.