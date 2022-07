Foi piloto da Força Aérea e tinha a missão de "salvar vidas". Aos 30 anos, André Serra morreu a pilotar um avião de combate a incêndios

O FireBoss caiu numa vinha da Quinta do Crasto, Foz Côa, quando André procurava abastecer no Rio Douro. Parte da vida do piloto, cujo óbito foi confirmado por Marcelo, foi passado na Força Aérea.