Depois de ter mostrado recentemente o novo Ioniq 6, a berlina eléctrica de linhas fluídas que se assumirá como o maior modelo da gama alimentado por bateria, a Hyundai está já a preparar dois desportivos. Isto, na gama da marca sul-coreana, é sinónimo de modelos N, a sub-marca que agrupa a oferta de modelos mais rápidos e divertidos de conduzir. Além do RN22e, que se assume como um futuro Ioniq 6 N alimentado por acumuladores, revelou ainda o N Vision 74, que deverá dar origem ao Ioniq 5 N, o próximo veículo eléctrico da marca.

Além da base para futuros modelos, estes dois protótipos servem igualmente para “testar águas” e reacções do público, além de desenvolver soluções para beneficiar automóveis de série, uma espécie de laboratórios sobre rodas. O objectivo do construtor é servir os clientes, sabendo que se há muitos que se interessam por eléctricos racionais e acessíveis, há igualmente aqueles que buscam modelos mais agressivos, com mais potência e personalidade, que fazem ainda maravilhas à imagem do construtor.

O RN22e é um desportivo eléctrico com tracção integral e 585 cv 5 fotos

O RN22e é um concept que irá dar origem ao Ioniq 6 N, assente na plataforma E-GMP. Para o tornar mais eficiente e divertido, como é suposto num desportivo, o protótipo está equipado com tracção integral, monta um autoblocante electrónico (e-LSD) e oferece vectorização do binário e diferentes modos de condução, distribuindo a potência pelas rodas anteriores e posteriores, para adaptar o comportamento do carro às necessidades do condutor. O modelo está limitado a 250 km/h e os motores à frente e atrás totalizam 585 cv e 740 Nm, alimentados por uma bateria com uma capacidade de apenas 77,4 kWh, com um sistema eléctrico que pode variar entre 400V e 800V.

O electrico N Vision 74, com 680 cv, recorre a apenas tracção traseira e monta um sistema de alimentação com fuel cell e bateria 5 fotos

Para melhor se adaptar a uma utilização em pista, o RN22e recorre a uma maior capacidade de travagem e a um sistema de arrefecimento melhorado, com a finalidade de dispersar uma maior quantidade de calor, sobretudo ao nível das baterias. O cocktail de soluções destinadas a utilizar em eléctricos desportivos é completada com o N-shift e o N-sound+, que em conjunto produzem vibrações e a sensação de trocar de mudança a bordo do Ioniq 6 desportivo, que tem um comprimento de 4,915 m, 2,023 m de largura, 1,479 m de altura e 2,950 m de distância entre eixos.

O N Vision 74 é coupé desportivo, com a curiosidade adicional de, além de armazenar a energia de que necessita numa pequena bateria, produz a electricidade para alimentar o motor através de células de combustível a hidrogénio. Esta tecnologia não é uma novidade para a Hyundai, que já desenvolve esta solução há muito, propondo-a no SUV Nexo aos clientes que habitem em locais servidos com sistemas de produção e abastecimento de hidrogénio.

A Hyundai admite que este protótipo deriva de outro concept apresentado em 1974, o Pony Coupé. Com praticamente o mesmo comprimento (4,952 m) e distância entre eixos (2,905 m) do RN22e, o N Vision 74 anuncia que as suas fuel cells para produzir energia vão trabalhar em conjunto com baterias convencionais, para poder alternar entre as duas soluções, consoante as necessidades do momento. O N Vision 74 possui apenas tracção traseira, eixo onde coloca 680 cv e 900 Nm, valores que explicam ter de estar limitado a 250 km/h. À fuel cell (FC) a hidrogénio capaz de fornecer uma potência de 116 cv e alimentada por um tanque de hidrogénio com capacidade para 4,2 kg, o modelo junta uma bateria com 62,4 kWh. Esta solução permite montar uma FC mais pequena, capaz ainda assim de assegurar as deslocações a um ritmo civilizado, para depois recorrer à energia da bateria (também ela mais pequena do que seria preciso para este nível de performance) para os momentos em que é necessária mais potência. Consegue assim satisfazer o condutor, mas com peso e custos inferiores.