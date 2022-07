Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um avião ucraniano caiu na Grécia, carregado de armamento militar. A imprensa grega relata que foram vistas várias explosões depois da queda da aeronave. A notícia que, à primeira vista, parece estar relacionada com a guerra na Ucrânia, nada tem a ver com o conflito. O Antonov-12, de fabrico ucraniano, levava a bordo várias toneladas de armas e explosivos — um negócio entre uma empresa sérvia de armamento e o Ministério da Defesa do Bangladesh. Até ao momento, não foi revelado quantas pessoas morreram no acidente. A tripulação seria de 8 pessoas, todas ucranianas.

Já há vários vídeos do momento da explosão a circular nas redes sociais e na imprensa grega. O local está a ser alvo de peritagem para se perceber até que ponto o material que explodiu pode ter deixado resíduos perigosos para a população.

Segundo a televisão grega ERT, a empresa sérvia de armas e sistemas de defesa Valir entrou em contacto com as autoridades gregas para dar nota detalhada das 11,5 toneladas de munição que seguiam a bordo. A Valir era a responsável pelo transporte da carga perigosa.

O Antonov carregou o armamento na Sérvia e decolou, no sábado à noite, às 20h40 (menos uma hora em Portugal) com destino a Dhaka, Bangladesh. Deveria fazer escalas em Amã e Riade. No entanto, ao sobrevoar a Grécia, o piloto pediu autorização para uma aterragem de emergência devido a uma avaria num motor.

Não conseguiu chegar ao aeroporto de Cavala, porque deflagrou um incêndio na aeronave.

Segundo o ministro da Defesa sérvio, citado pelos canais gregos, o comprador do armamento era o Ministério da Defesa de Bangladesh. Neboisa Stefanovic garantiu, em conferência de imprensa, que a exportação é legal.