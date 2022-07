Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aiden Aslin, o britânico que lutava em Mariupol ao lado do exército ucraniano, foi filmado a cantar o hino russo. Johny — como é conhecido pelos amigos —, é prisioneiro do Kremlin e foi condenado à morte. Desde o primeiro momento que tem sido alvo de vários vídeos, algo que a Convenção de Genebra proíbe. No vídeo mais recente, aparece ao seu lado John Dougan, um antigo polícia norte-americano, pró-Putin.

Aiden “Johnny” Aslin foi o primeiro combatente estrangeiro a render-se às tropas russas, a 12 de abril. Três dias depois surgiram imagens suas, visivelmente espancado, e um vídeo com o interrogatório. “Nunca lutei”, “estive sempre no bunker porque tenho medo de aviões”, são algumas das frases que se ouve o britânico dizer.

Desta vez, filmado dentro de uma cela, Aiden aparece de pé, a cantar o hino da Rússia, enquanto ao seu lado se encontra um antigo agente da polícia norte-americano. John Dougan vive há vários anos na Rússia. No final do vídeo, dá os parabéns a Aiden pela forma como cantou.