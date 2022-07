Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois dos problemas com as bagagens e atrasos nos voos, a onda de calor vem agravar os problemas para quem viaja por estes dias de ou para o Reino Unido. Em Luton, um dos aeroportos da capital a pista não resistiu às elevadas temperaturas e cedeu. A pouco mais de 100 quilómetros de distância, na base militar de Brize Norton “a pista derreteu”.

A empresa responsável pelo aeroporto de Luton anunciou no Twitter que “em consequência das altas temperaturas foi identificado um defeito na pista”. “Os engenheiros foram chamados imediatamente ao local e estão a trabalhar para que rapidamente o aeroporto possa retomar”.

O aeroporto pede desculpa pelos “inconvenientes causados”, sem avançar qualquer previsão para que a situação seja resolvida. Além dos problemas da pista, com os cancelamentos e alterações de voo cerca das 18 horas desta segunda-feira era também difícil aceder ao site do aeroporto para procurar informação sobre os voos. O tempo de espera para entrar no site era de quase 20 minutos.

De acordo com a Sky News o último voo saiu de Luton às 15h07 (menos uma hora em Lisboa) e há voos a serem desviados para aeroportos nas imediações.

Segundo uma fonte da Força Aérea britânica à Sky News também na base área de Brize Norton há problemas. “A pista derreteu”, disse fonte militar.

O pico da onda de calor no Reino Unido é esperado esta terça-feira, com previsão de temperaturas a subir até aos 40ºC. No Reino Unido foi ativado pela primeira vez o alerta vermelho, com as autoridades a alertarem para “perigo de vida”.