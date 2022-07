Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os Estados Unidos da América confirmaram os dois primeiros casos do vírus Monkeypox em crianças. Segundo as autoridades de saúde, as duas infeções não estão relacionadas.

De acordo com Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, citado pelo The Guardian, os casos foram registados numa criança que reside na Califórnia e num bebé que não habita no país. O CDC garante ainda que as infeções não estão relacionadas e tiveram transmissão doméstica.

Apesar de as crianças terem sintomas de Monkeypox, estão de boa saúde”, garante o CDC.

A varíola dos macacos infetou, até esta sexta-feira, 2.891 pessoas nos Estados Unidos.

Segundo Jennifer McQuiston, membro administrativa do CDC, não é surpreendente que surjam casos pediátricos do vírus, confirmando que 99% confirmados nos EUA envolveram homens que fizeram sexo com outras homens.