O El Mundo recuperava na antecâmara do arranque deste Europeu feminino aquela que foi a primeira final de sempre da competição no longínquo ano de 1984. Duas partes de 35 e não 45 minutos, um campo muito empapado que tornava quase impraticável jogar futebol (e com um dilúvio que fazia esse “favor” de não parar), pouco mais de 2.000 pessoas nas bancadas de um estádio com capacidade para 10.000, nem sequer sombra de uma possível transmissão televisiva. Até a bola, o centro de tudo, era mais pequena da que era utilizada pelos homens. Quase quatro décadas depois, tudo mudou. Tão ou mais importante do que isso, todos percebem que este é o Campeonato da Europa que vai potenciar a projeção dessa mudança.

Recuemos então de novo a 1984. Depois de uma fase de jogos sempre em campos modestos, quase sem assistência e com pouco ou nenhum interesse entre as 16 equipas presentes, Gotemburgo ainda conseguiu dar um ar da sua graça na primeira mão da decisão (com cobertura televisiva neste caso), o que deixou até as jogadoras inglesas surpreendidas. Na segunda mão, em Luton, o cenário supracitado mostrou uma outra realidade, adensada com o problema de todas as atletas terem de trabalhar na segunda-feira, o que fazia com que a suspensão do jogo não fosse um cenário. A Inglaterra ainda anulou o 1-0 do encontro inicial mas foi a Suécia a fazer a festa, ganhando nas grandes penalidades ao conjunto britânico por 4-3.

