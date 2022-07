A ligação fluvial Trafaria — Porto Brandão — Belém, entre os concelhos de Almada e Lisboa, está temporariamente suspensa desde quarta-feira por motivos técnicos, segundo informação disponível na página da internet da Transtejo.

Por motivos técnicos, o serviço de transporte de passageiros e de veículos encontra-se temporariamente suspenso. De momento, não é possível prever a retoma do serviço regular”, refere a empresa na nota publicada no seu ‘site’, sem adiantar mais pormenores.

A empresa lamenta os incómodos causados e diz estar a desenvolver os esforços para restabelecer, com a maior brevidade possível, o serviço de transporte nesta ligação fluvial.

A Transtejo é responsável pela ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro, também no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.