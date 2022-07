Johnny Depp vende retratos de Bob Dylan, Al Pacino e Elizabeth Taylor, que desenhou e assinou, por 3,5 milhões de euros

O protagonista de Piratas das Caraíbas provocou o bloqueio do site da galeria de arte após anunciar a venda, na passada quinta-feira na sua conta de instagram, dos retratos do cantor Bob Dylan, do cantor e ator Keith Richard, da atriz Elizabeth Taylor e do também ator Al Pacino.

Sempre usei a arte para expressar os meus sentimentos e refletir sobre as pessoas de quem mais gosto, como a minha família, amigos e as pessoas que admiro”, disse Depp, citado pelo site da Castle Fine Art, que define a sua arte como uma mistura entre “pop e rua”.

Os 780 exemplares, que individualmente custam 3.918 euros e o “pack” das quatro 14.833 euros, estão “oficialmente esgotadas”, após poucas horas, sendo “a venda mais rápida até à data”, segundo a Castle Fine Art.

Para os fãs e admiradores que não foram a tempo de conseguir uma das obras da coleção, nem tudo está perdido. A galeria de arte britânica disponibilizou a possibilidade de, após um breve registo, receber uma notificação para quando houver mais obras disponíveis.

A Castle Fine Art descreve o trabalho de Depp como uma criação “a partir de referências fotográficas” onde “cada imagem foi reduzida a uma representação mais simples e icónica do tema, que Johnny desenvolveu e energizou com os seus traços de mão livre característicos“.