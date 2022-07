Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Oficiais do governo russo pediram que um coronel dos serviços secretos do país (FSB) seja adicionado à proposta dos Estados Unidos para libertar dois norte-americanos detidos na Rússia.

Na quinta-feira, a CNN revelou que a administração norte-americana propôs a Moscovo trocar Brittney Griner e Paul Whelan por Viktor Bout, um conhecido traficante de armas russo que cumpre uma pena de prisão de 25 anos.

Agora, fontes revelaram ao canal que, no início do mês, os oficiais pediram para acrescentar Vadim Krasikov à proposta. No entanto o pedido foi visto pelos EUA como problemático por vários motivos, nomeadamente por ter chegado através de um canal informal do FSB (antigo KGB).

Segundo o Washington Post, um tribunal alemão condenou Krasikov a prisão perpétua em dezembro do ano passado por matar um homem num parque em Berlim. A vítima, Zelimkhan Khangoshvili, comandou uma milícia na Chechénia entre 2000 e 2004 e era considerado pela Rússia um “terrorista”.

Durante o julgamento, os procuradores consideraram que se tratava de um assassinato de “motivos políticos” ordenado pela Rússia.

Apesar do pedido para envolver Krasikov na troca ter sido considerado ilegítimo, a CNN revela que os oficiais norte-americanos terão feito inquéritos junto das autoridades alemãs. Porém, uma fonte da Alemanha adianta que a entrega do prisioneiro não foi considerada seriamente.