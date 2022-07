Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A missão da NATO no Kosovo avisou este domingo à noite que está “preparada para intervir se a estabilidade estiver em causa” no norte do país e que “vai adotar todas as medidas que forem necessárias para manter um ambiente seguro no Kosovo, em todos os momentos e em linha com o mandato conferido pelas Nações Unidas”.

O aviso é feito no final de um dia em que as tensões aumentaram naquela região, após o bloqueio de estradas junto a dois pontos fronteiriços com a Sérvia, feito por cidadãos sérvios que resistem à independência do país, de acordo com a RFE – Radio Free Europe. Os manifestantes terão mesmo disparado armas de fogo visando a polícia local.

Na sequência de esse bloqueio de estradas, a polícia do Kosovo fechou os postos fronteiriços mais próximos, aponta a Agência Reuters.

O bloqueio e os disparos aconteceram na sequência de uma nova lei que entra em vigor esta segunda-feira e que impõe aos sérvios que visitem o Kosovo documentos de identificação kosovares, válidos por três meses e que permitem a entrada e saída do país. Também as matrículas dos carros terão de passar a ser locais.

Segundo a Radio Free Europe, esta imposição é semelhante a uma lei na Sérvia que exige o mesmo a cidadãos do Kosovo que visitem aquele país. Passados 14 anos desde que o Kosovo declarou a sua independência da Sérvia, vivem ainda no norte do país cerca de 50 mil sérvios que usam documentos e matrículas automóveis emitidas no seu país e que se recusam a reconhecer as instituições do Kosovo — que é reconhecido como país independente por mais de 100 países mas não pela Sérvia, Rússia ou China, segundo a Reuters.

Agora, este domingo à noite, a missão de paz liderada pela NATO no Kosovo posicionou-se, garantindo que “a situação global de segurança nos municípios” da região norte do país “é tensa” e anunciando estar “a monitorizar a situação com atenção”, podendo intervir se necessário.