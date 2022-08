Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Amazon vai comprar a iRobot, a fabricante dos conhecidos aspiradores robô Roomba. O negócio foi anunciado esta sexta-feira: a empresa de Andy Jassy vai pagar 61 dólares por ação da iRobot, o que avalia o negócio em 1,7 mil milhões de dólares. A Amazon irá também comprar a dívida da fabricante de aspiradores. O produto mais conhecido da marca, o aspirador Roomba, foi lançado há 20 anos.

O valor oferecido por ação está 22% acima da cotação de fecho das ações da fabricante de aspiradores, nos 49,99 dólares.

Caso o negócio seja aprovado, a Amazon reforça o investimento na área dos gadgets conectados para a casa. Através dos dispositivos Echo, a assistente digital Alexa tem conquistado relevância nos gadgets para a casa, podendo inclusive já controlar diversos eletrodomésticos.

“Sabemos que poupar tempo importa e as tarefas domésticas ocupam um tempo precioso que poderia ser gasto de melhor forma com algo que os clientes gostam de fazer”, diz em comunicado Dave Limp, vice-presidente sénior dos Amazon Devices.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Do lado do presidente do conselho de administração e CEO da iRobot, Colin Angle, é referido em comunicado que a “Amazon partilha a paixão pelo desenvolvimento de inovações que permitem às pessoas fazer mais em casa”. “Não consigo pensar num sítio melhor para a nossa equipa continuar a missão”.

A aquisição está agora sujeita às habituais análises regulatórias, precisando ainda de passar pelo crivo dos acionistas da iRobot. O atual CEO, Colin Angle, continuará a desempenhar funções de CEO da iRobot caso o negócio seja aprovado.

As ações da iRobot estão a disparar com o anúncio desta compra por parte da Amazon. Na primeira hora de negociação em Wall Street os títulos da companhia estão a valorizar 19%, a cotar nos 59,52 dólares.

A compra é anunciada depois de a Roomba revelar resultados ao mercado. No segundo trimestre de 2022, a iRobot teve um prejuízo de 63,9 milhões de dólares, acima dos 3 milhões de prejuízo de há um ano. A empresa teve receitas de 255,4 milhões de dólares entre abril e junho.

Esta aquisição acontece pouco mais de duas semanas após a Amazon anunciar a compra da One Medical, uma empresa que atua na área dos cuidados médicos, por 3,9 mil milhões de dólares.