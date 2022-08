Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quase dois meses após ter vencido o mediático julgamento contra a ex-mulher Amber Heard, Johnny Depp volta a estar envolvido numa polémica. O ator e o guitarrista Jeff Beck foram acusados de plagiar um poema de um presidiário numa das músicas do álbum “18” em que colaboraram.

As alegações sugerem que a canção “Sad Motherfucking Parade” ‘roubou’ várias letras de “Hobo Ben”, poema e música de Slim Wilson — pseudónimo de um homem que cumpriu pena por homicídio e assalto à mão armada.

Foi em 1964, quando estava detido em Missouri, nos EUA, que Slim Wilson conheceu o folclorista Bruce Jackson com quem terá compartilhado várias histórias de vida, mas também “brindes”, que a Rolling Stone descreve como uma forma de narrativa de poesia folclórica negra “loucamente estranha, engraçada e obscena”.

Uma década depois, uma transcrição do poema “Hobo Ben” de Slim Wilson apareceu no livro sobre “brindes” de Bruce Jackson, de 1974, chamado “Get Your Ass in the Water and Swim Like Me”, que foi transformado em álbum em 1976.

Agora, Johnny Depp e Jeff Beck são acusados de utilizar as palavras de “Hobo Ben” na canção “Sad Motherfucking Parade”, entre as quais as seguintes frases: “I’m raggedy, I know, but I have no stink”, “God bless the lady that’ll buy me a drink” e “what that funky motherfucker really needs, child, is a bath”, de acordo com o The Guardian.

Pela autoria da canção, apenas Johnny Deep e Jeff Beck estão creditados. Contudo, representantes da dupla disseram ao The Guardian, após ter sido tornadas públicas as alegações relacionadas com a música de “18”, que se for “apropriado, direitos de autor adicionais serão adicionados a todas as formas do álbum”.

À Rolling Stone, um professor da universidade de Buffalo sustentou que na música só encontrou “duas linhas” que foram criadas por Johnny Depp e Jeff Beck. O The Guardian escreve, no entanto, que a autoria original de “Hobo Ben” pode ser difícil de comprovar, bem como a propriedade dos direitos de autor, porque foi essencialmente um poema transmitido através de uma tradição oral competitiva.

Ainda assim, o filho do folclorista Bruce Jackson, Michael Lee Jackson, que é um advogado especializado em música, disse estar a explorar as opções legais possíveis , uma vez que acredita que Johnny Depp e Jeff Beck “não refletem a autoria real das letras” da canção. “Não é plausível, na minha opinião, que Johnny Depp ou qualquer outra pessoa possa ter-se sentado e criado estas frases sem quase tirá-las totalmente de alguma versão da gravação do meu pai e/ou livro onde elas apareceram”, acrescentou.