Uma medalha de bronze em Racice, uma medalha de ouro em Poznan, uma grande esperança naquilo que seria a consolidação da equipa de João Ribeiro e Messias Baptista em K2 500 depois da passagem da corrida para distância olímpica. Em mais um dia com várias finais para a Seleção Nacional, era nesta prova que se centrava um dos principais pontos de curiosidade pela resposta que a formação poderia dar após as boas indicações nas qualificações. No entanto, o pódio em Mundiais terá de ficar para mais tarde.

Apesar do bom início de corrida depois de uma falsa partida da Ucrânia, a embarcação de Portugal chegou a liderar a prova mas acabou por ser superada na parte final, terminando a final na quinta posição.

A corrida foi ganha pelos húngaros Bence Nadas e Balint Kopasz, especialista em K1 1.000 que ganhou a sua primeira medalha em K2, com o tempo de 1.34,98, seguindo-se os lituanos Mindaugas Maldonis e Andrej Olijnik (1.35,56) e os australianos Jean Weshuyzen e Thomas Green (1.35,85). Os checos Jakub Spicar e Daniel Havel acabaram em quarto com 1.35,99, ao passo que Portugal fez 1.37,42. De recordar que Ribeiro estava de volta a uma final de K2 quase dez anos depois, quando se sagrou campeão mundial de K2 500 com Emanuel Silva. Em 2021, o atleta do Benfica conseguiu a prata mas em K1 500.

João Ribeiro e Messias Baptista terminam a prova de K2 500m do Campeonato do Mundo de Canoagem em 5.º lugar.

Na primeira final, Teresa Portela acabou em sexto na prova de K1 200 com 43,93. A neozelandesa e super favorita Lisa Carrington confirmou essa condição com mais um título mundial com a marca de 41,94, menos um segundo do que a eslovena Anja Osterman (42,94). A húngara Anna Lucz ficou com a medalha de bronze (43,09), à frente da polaca Marta Walczyliewicz (43,28) e da chinesa Mengdie Yin (43,63).

Teresa Portela termina a prova de K1 200 metros no Campeonato do Mundo de Canoagem no Canadá em 6.º lugar, com o tempo de 43.93.

Na mesma distância mas no setor masculino, Kevin Santos terminou também na sexta posição o K1 200 com 37,62. O espanhol Carlos Arevalo, que já tinha sido campeão mundial em K4 500 nestes Mundiais realizados no Canadá desde quarta-feira (além de ser prata nos Jogos de Tóquio na mesma distância), venceu a prova com 36,43, batendo o sueco Petter Menning (36,71) e o húngaro Kolos Csizmadia (36,82). Seguiu-se o letão Roberts Akmens (36,94) e o canadiano Nicholas Matveev (37,43).