O incêndio em Anobra, que deflagrou às 13h53, no concelho de Condeixa-a-Nova, está em “fase de resolução”, desde as 16h35, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, que fez um ponto da situação pelas 17h25.

O incêndio, que lravou em zona florestal, em Anobra, no concelho de Condeixa-a-Nova, não está a ameaçou habitações, segundo o CDOS de Coimbra.

A meio da tarde 204 operacionais, 59 meios terrestres e cinco meios aéreos combatiam este fogo.

Notícia atualizada às 17h58