Maurício Moreira vence na Torre e sobe à liderança da Volta a Portugal

Na classificação geral, Moreira passou a liderar, com menos 30 segundos do que Figueiredo e 31 do que Fernandes. 2ª feira corre-se a 4ª etapa, com ligação de 169,1 quilómetros, entre Guarda e Viseu.