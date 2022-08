Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As trotinetas eléctricas são uma solução de mobilidade urbana cheia de potencial. Para além de entreterem os mais novos, servem também os pais que, nas deslocações pela cidade, muitas vezes em trabalho, vêem com bons olhos um veículo que possam guardar na bagageira e que depois os transporte do local onde foi possível estacionar o automóvel até ao ponto de encontro para a próxima reunião, mais rapidamente e sem esforço.

Parte da popularidade deste pequeno e simpático veículo de duas rodas dobrável deve-se igualmente ao compromisso equilibrado que apresenta entre os custos e os benefícios. Mas “ajuda” sempre aqueles que são os potenciais utilizadores verem os ricos e famosos recorrerem a este tipo de solução. O mais recente exemplo chega-nos da socialite Paris Hilton, herdeira da família que possui a cadeia de hotéis com o seu apelido e popular DJ, seja pela indumentária, pela qualidade das misturas com que brinda os espectadores ou pelo simples facto de ser conhecida.

Hilton a mexer com a multidão no Tomorrowland, o festival de música electrónica belga 6 fotos

Paris Hilton viajou no final de Julho até à Bélgica, para participar como DJ no festival de música electrónica Tomorrowland. Antes de se dedicar ao ritmo, aproveitou para se deslocar pela cidade e visitar algumas das suas lojas favoritas, sempre aos comandos de uma trotineta eléctrica. Provavelmente, para evitar o intenso calor que se fazia sentir em Boom, a cidade que acolheu o festival.

Aproveitando o facto da Bolt, a marca de trotinetas eléctricas de aluguer criada pelo atleta olímpico Usain Bolt, ter chegado à Bélgica em meados de 2021 e, por isso, estar ainda em período de crescimento, Hilton fez-se deslocar num destes veículos. E tratou de documentar esta opção realizando uma sessão de fotografias que publicou no Instagram.

Esta não é a primeira experiência da socialite com scooters a bateria, uma vez que, em 2021, Paris Hilton revelou que tinha adquirido um destes veículos para facilitar as suas deslocações dentro de casa. A celebridade, que investe muito tempo no ginásio para manter a sua condição física, afirmou mesmo que “entre caminhar e andar de scooter, prefere a scooter”.