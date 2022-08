Os dias quentes de verão pedem comidas leves, frescas e, claro, saudáveis. Por isso, uma das melhores opções para esta altura do ano são as saladas frias: são práticas, fáceis de confecionar e cheias de sabor. Além disso, feitas as escolhas certas, podem ser muito nutritivas e saudáveis.

Conheça, abaixo, as nossas duas sugestões de receitas que, com certeza, vão fazer as delícias de toda a família.

Receita de Wrap com salada de grão-de-bico

Ingredientes para a massa de wrap:

• 3/4 chávena farinha de grão

• 1 chávena água morna

• ½ c. café sal

• 1 c. chá cominhos em pó

• 1 molho coentros picados grosseiramente

• 1 c. chá de azeite

Ingredientes para o recheio de wrap saudável:

• 1 lata de grão cozido Compal, previamente lavado e escorrido

• 1/2 chávena abóbora aos cubos

• 4 a 5 folhas de couve kale

• 1 c. chá paprika

• 1 c. chá cominhos em pó

• 1/2 c. chá açafrão

• ½ c. café sal

• Pimenta q.b.

• 2 c. sopa de azeite

Preparação:

1. Misture todos os ingredientes da massa no liquidificador e obtenha uma massa uniforme.

2. Assim que tiver obtido uma textura, amasse até ficar uma massa fina e elástica;

3. Unte uma frigideira e coloque porções pequenas de massa e deixe cozinhar de ambos os lados;

4. Coloque os ingredientes do recheio numa travessa e leve ao forno até dourar;

5. Sirva o wrap com o recheio de salada de grão Compal da Horta e legumes e desfrute.

Conheça mais Receitas Vegan!

Salada de grão-de-bico com ovo

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ingredientes:

• 1 lata de grão de bico cozido Compal

• 3 ovos

• 1 cebola

• 1 molho de salsa

• 2 c. sopa de azeite

Preparação:

1. Coloque os ovos a cozer;

2. Escorra e lave bem o grão;

3. Coloque o grão num tacho com água e leve ao lume durante 5 minutos;

4. Corte a cebola em cubos pequenos e pique a salsa;

5. Descasque os ovos e corte em quartos;

6. Escorra novamente o grão;

7. Coloque os ingredientes numa travessa e tempere com o azeite, a cebola e a salsa;

8. Acompanhe com uma salada fresca de tomate e alface e desfrute!

Conheça mais receitas com grão-de-bico!