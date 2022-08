A previsão de trovoada e aguaceiros levou o Instituto de Português do Mar e Atmosfera (IPMA) a colocar esta quarta-feira sob aviso amarelo oito distritos no norte de Portugal continental.

Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga são os distritos que estão desde a manhã deste dia e até às 18h00.

O IPMA alerta para “trovoada e aguaceiros, que poderão ser de granizo, e acompanhados de rajadas de vento de origem convectiva” para estas zonas do país.

O aviso amarelo corresponde a uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

Para este dia são, assim esperados aguaceiros e trovoada no norte e centro, em especial no interior; céu muito nublado no litoral oeste até final da manhã e descida da temperatura máxima no sul e interior norte e centro.