O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC) indicou esta sexta-feira que a administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) pretende “encerrar mais 23 agências em Portugal continental” neste mês.

O STEC teve conhecimento que a administração da CGD, após o recente anúncio do vultuoso lucro de 486 milhões [de euros], no primeiro semestre de 2022, decidiu cortar ainda mais nos custos e encerrar mais 23 balcões, no decorrer do corrente mês de agosto, com maior incidência nas regiões de Lisboa e Porto”, refere o sindicato em comunicado esta sexta-feira enviado às redações.