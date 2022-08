Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Gleba

Praia de São João da Caparica, Guincho, Praia Grande, Praia do Pêgo, Praia da Aberta Nova, Praia do Abano. Dois últimos fins de semana de agosto (18, 19, 20, 21, 26, 27 e 28). Das 17h às 19 horas.

Para fazer uma caça a mini-panettones na praia: em agosto, a pastelaria Gleba torna-se itinerante e ganha rodas: nos dois últimos fins de semana do mês vai estar em várias praias compreendidas entre a Costa da Caparica e Melides, a oferecer mini panettones e vales de 25% de desconto em todas as padarias da marca. A primeira paragem é na Praia de São João da Caparica, junto ao restaurante Bicho d’Água, a 18 de agosto, seguindo no dia seguinte para a praia do Muchaxo, no Guincho. O Bar do Fundo, na praia Grande, e a Praia do Pêgo, na Comporta, são os pontos seguintes, a 20 e 21. No segundo fim de semana desta roadtrip, a Gleba faz a viagem de volta: da Praia da Aberta Nova, em Melides, onde vai estar a 26 de agosto, regressa ao Guincho, agora na Praia do Abano, no dia 27, seguindo no dia seguinte para o ponto de partida, a praia de São João da Caparica, agora junto ao Clássico Beach Bar by Olivier. Cada paragem tem duração de duas horas, acontecendo entre as 17h e as 19h.

Arrebita Portimão

Ruas do Comércio e Vasco da Gama (Portimão). Sábado e domingo, das 18h às 23h. A entrada é gratuita e os pratos custam 6€

Para provar comida de 26 chefs portugueses no Algarve: as ruas de Portimão estão prestes a receber o melhor da gastronomia portuguesa, onde o peixe e o marisco da nossa costa serão o ponto de partida para a criação das 26 propostas assinadas por mais de duas dezenas de chefs portugueses, vindos de todos os cantos do país. Há salada de feijão verde, crustáceos, percebes e peixe-rei frito; sardinhas panadas com cebola em escabeche e pão frito; tosta de mexilhões, malagueta e aioli, bola de Berlim de gamba com abacate e laranja; croquetes de choco e alho negro ou brioche com sarrajão, pepino, laranja com maionese de ostra e ainda cavala com tomatada de coentros e molho branco. Sente falta da carne? Não se preocupe. No evento pode contar com um kebab de borrego, pão bao de porco ibérico com raiz de aipo fumado e molho aigrette, cachaço de porco preto e maionese do mar ou um ravioli de carne caseira com pancetta, sálvia, manteiga e parmesão. Na resta final, saiba que da dirtycookie ao doce de figos do Algarve, Micael Duarte, do restaurante Ofício, e Luís Gaspar, da Sala de Corte, cuidam das sobremesas.

Honest Greens Avenida

Rua Rodrigues Sampaio, 52 C (Lisboa). Segunda a domingo, das 8h às 23h

Para pedir pratos cheios de saúde: a cadeia de restaurantes adepta de ingredientes orgânicos e uma agricultura sustentável, que começou em Espanha e em 2020 chegou a Portugal, acabou de abrir a sua terceira morada na capital. A carta tem pratos para partilhar, como o tomate rosa com stracciatella e pistáchio, o carpaccio de beterraba com ricota fumada e ainda porções de hummus com pão de massa mãe a acompanhar. O tataki de atum dos Açores, o frango com ervas e mostarda, grelhado em carvão vegetal no forno Josper e mostarda, a vitela grelhada com molho chimichurri ou o falafel caseiro com molho tahini são algumas opções mais compostas. Há ainda saladas com abacate, salmão, queijo de cabra ou cogumelos, lasanha de legumes, molho pesto e tomate seco ou guarnições como batata doce assada com molho maple syrup, tahini, avelãs, arandos e manjericão ou arroz marroquí, uma mistura de arroz negro integral com lentilhas, tâmaras, sultanas, açafrão, hortelã, amêndoas, romã, grão de bico temperado com caril de laranja. No bar pode servir-se gratuitamente de águas aromatizadas, mas no menu também constam kombuchas, vinhos e cervejas artesanais, sumos prensados a frio, alguns com ingredientes com propriedades detox e antioxidantes.

Pasta Non Basta

Av. Elias Garcia, 180B (Lisboa). Tel.: 21 797 9214. Domingo a quinta-feira, das 12h às 23h30, sextas e sábados, das 12h às 00h30. Rua Marquesa de Alorna, 17B (Lisboa). Tel.: 21 584 6772. Domingo a quinta-feira, das 12h às 23h30, sextas e sábados, das 12h às 00h30

Para dar uma oportunidade ao veganismo: da horta biológica que o grupo explora em parceria com a Semear, os vegetais são mesmo os protagonistas no novo menu dos restaurantes Pasta Non Basta. Veja-se pelas almôndegas vegetarianas com molho de tomate e parmesão, o risotto com puré de beterraba, coco, trufa e nozes e as massas de pizza recheadas com queijo mozarela fiordilatte, beringela, curgete, parmesão e molho pesto ou numa versão com que junta também ventricina e chutney de pimentos. No reino das saladas, a novidade vai para a opção vegana com tomate, beterraba assada, gremolata de mostarda e manjericão e há massa fresca preparada diariamente com farinhas biológicas Paulino Horta, como azZiti al pomodoro e burrata, com molho de tomate, stracciatella de burrata e pistácios e a gnocchi al pesto e pomodoro, com pesto caseiro de manjericão, tomate cherry, rúcula e gremolata de mostarda. Para rematar a refeição, a nova entrada na secção dos doces é uma combinação clássica que nunca desilude: banoffee, a famosa e gulosa tarte de banana com caramelo, natas batidas e queijo mascarpone.

Umami

Quinta do Lago (Algarve). Tel.: 30 450 2129. Segunda a sábado, das 18h às 23h

Para brindar às noites quentes: abriu no ano passado, é o 13.º restaurante da Quinta do Lago e apresenta gastronomia asiática, onde o peixe, a carne e os legumes são lentamente grelhados sobre madeira 100% natural e de fonte sustentável. Além do sushi e do sashimi, os cocktails são também as estrelas do espaço com direito a um terraço e a um lounge com vista para as águas da Ria Formosa. Até ao final do mês, o Umami recebe alguns mixologistas mais conceituados do país que, juntamente com Ana Camacho, a head bartender do restaurante e finalista da competição Lisbon Bar Show, vão trazer criações que prometem refrescar as noites mais quentes do ano. Do gin’s aos saquês, o difícil vai ser mesmo escolher e saiba que haverá sessões de música ao vivo ao pôr do sol para acompanhar a decisão.

Festival IKFEM – International Keyboard Festival & Masterclass

Vários locais de Valença e Tui. Até dia 26 de agosto. Entrada gratuita e limitada à lotação dos espaços

Para conhecer novos talentos: o primeiro festival transfronteiriço, que une as margens do rio Minho, celebra uma década de vida e apresenta um cartaz com 15 concertos, masterclasses e atividades paralelas em 12 locais emblemáticos de Valença e Tui. Entre os destaques da programação estão Júlio Resende & Almo, onde o pianista e compositor faz-se acompanhar pelos cantores líricos Paulo Lapa (tenor) e Tiago Matos (barítono) numa simbiose entre o jazz, a improvisação e o canto. O maior carrilhão itinerante do mundo, LVSITANVS, fará uma homenagem à música ucraniana, brasileira e portuguesa, já o espetáculo “II Grande Piano” combinará a acrobacia e a música pelas mãos dos artistas de circo Edoardo Ramojno e Silvia Zotto, e do violeiro Manuel Benyacar. Trata-se de um teclado gigante, feito à mão, instalado no chão e que se toca com os pés, como se de uma dança se tratasse.

Pool & Tapas

Rua das Palmeiras, 5 (Cascais). Tel.: 21 482 9100. Quartas e sextas-feiras, das 12h30 às 15h30. Preço: 49€/pessoa

Para juntar o melhor de dois mundos: depois do sucesso do Pool & Brunch, o Sheraton Cascais Resort desenvolveu um novo conceito que junta as tardes de piscina à boa gastronomia. O Pool&Tapas é a novidade do resort, situado junto à Quinta da Marinha, que vai transformar os seus almoços entre mergulhos num menu especial com cinco tapas que podem ser acompanhadas com vinhos ou sumos. Ostras com sumo de lima e molho de pimenta, camarão panado, taco de corvina com malagueta e coentros, mini tártaro de salmão e abacate ou asinhas de frango com molho barbecue e raspas de lima são alguns exemplos do que pode provar. A sobremesa quer-se fresca e gulosa, por isso opte pelo ananás grelhada com sorbet de limão, calda de coco e raspas de lima.

Festival Músicos de Rua

Varandim da Torre dos Clérigos (Porto). Sábado, das 16h30 às 22h30. Entrada gratuita

Para homenagear os artistas de rua: quem passeia pela baixa do Porto sabe que não faltam músicos a animar as ruas da cidade com a sua arte e os seus instrumentos. Numa altura em que a pandemia lhes afetou a vida e a carreira, este festival pretende homenageá-los dando-lhes um palco simbólico: o varandim da Torre dos Clérigos. A segunda edição acontece este sábado, a partir das 16h30, e Lohanye, Andrés Gomes, Josefina Fuentes, Xinas e Talita Cayolla protagonizam vários concertos em nome próprio. Todos os fundos recolhidos durante o evento serão doados à SAOM – Serviços de Assistência Organização de Maria, uma instituição da cidade que se dedica à reinserção social, apoio domiciliário e centros de dia.

Santini

Disponíveis em todas as lojas Santini em Lisboa, Porto e Faro

Para testar novos sabores sólidos: recentemente o jornal britânico Financial Times elegeu a Santini como uma das melhores gelatarias do mundo, numa lista de 25 lojas, e verão não é verão se a marca portuguesa de gelados artesanais, nascida em Cascais em 1949, não lançar novos sabores. O novo gelado Torta de Azeitão é servido numa embalagem original, em vez do tradicional copo ou cone apresenta-se num boião de vidro, e pretende homenagear este doce tradicional feito à base de ovos, farinha de milho e açúcar. Nas mais de dez moradas da marca espalhadas por Lisboa, Porto e Faro, não faltarão anda os clássicos semifrios de avelã e nata e sabores que combinam com a estação, como a meloa, o melão, a laranja ou o morango.

Enoturismo na Real Companhia Velha

Rua Azevedo de Magalhães, 314 (Vila Nova de Gaia). De terça-feira a sábado, das 10h às 12h30. Preço: 68€/pessoa

Para se tornar um expert em vinhos: a Real Companhia Velha acaba de lança um trio de experiências em Vila Nova de Gaia para que se torne um verdadeiro especialista em vinhos. O programa arranca às 10h e inclui uma visita guiada às caves de vinho do Porto, ao Museu da 1.ª Demarcação e termina com um descontraído almoço no restaurante Enoteca 17.56. No primeiro momento poderá acompanhar a história da Companhia, o processo de elaboração do vinho do Porto e ainda participar numa degustação, a segunda paragem tem lugar no Cais de Gaia e durante cerca de uma hora poderá conhecer um museu interativo e descobrir a história da primeira região demarcada do mundo através de documentos, fotografias e objetos, pertencentes ao espólio da empresa, reunido e preservado ao longo de mais de 260 anos. Após as visitas, é altura de aproveitar o almoço e na Enoteca 17.56 não faltará um refrescante Porto Tónico, presunto pata negra ou uma burrata com tomate coração de boi como aperitivos. Arroz de espargos e manjericão, bacalhau à Romando ou bife Wellington fazem os pratos principais, devidamente regados com néctares da região.

Festa Anyway

Lorosae Sol Nascente – Beach Club (Praia de São João da Caparica). Domingo, das 18h às 01h. Preço: 15€/pessoa

Para dançar até se cansar: o evento que mistura música eletrónica e pés na areia nasceu em Nápoles, tornou.se famoso em Barcelona, Ibiza e Berlim e chegou à Caparica este verão. No domingo há mais uma edição da festa Anyway, onde durante sete horas será possível dançar ao som de um line-up composto por nomes como Midinoize, que mistura house, techno, disco e funk nos seus sets, Luísa, dona das sonoridades de jazz e música brasileira, e ainda Gear, Dj e produtor que integra o grupo de artistas nacionais que estão a impulsionar a cena eletrónica em Portugal. O espaço contará ainda com um mercado exclusivo da marca de roupa e acessórios Bizzarua.

Astória

Praça da Liberdade, 25 (Porto). Tel.: 22 003 5639. Segunda a domingo, das 12h30 às 15h e das 19h30 às 22h30

Para viajar sem sair da mesa: inspirados na cozinha portuguesa, galega e asiática, os pratos da nova carta de verão do Astória são uma verdadeira viagem para partilhar à mesa. As novidades surgem logo nas entradas, com destaque para as sopas frias como o gaspacho de bisque, lavagante, tomate, pepino, maçã, uva e croutons ou o pak choi confecionado a vapor, finalizado com azeite e alho ou o muhammara, um colorido molho picante feito de nozes, pimentões, vermelhos, melaço de romã acompanhado por pão pita, que tradicionalmente pode ser encontrado no Médio Oriente. Com raízes bem portuguesas, chegam a salada de tomate coração de boi com ceboleto grelhado, o frango de churrasco com arroz de miúdos e as migas de feijão frade com ovo, já os amantes da carne vão salivar com as peças espanholas com cortes imponentes de carne bovina, lombo premium, chuleta, ossobuco ou onglet que se fazem acompanhar por batata frita, vegetais grelhados, chucrute, uma conserva de repolho fermentado, ou cebola frita. No final, não deixe de provar algumas sobremesas como a piñacolada, servida com pérolas de tapioca, abacaxi grelhado, sorvete de passas e rum, o bolo húmido de limão com gel de toranja, gomos confitados finalizado com sorvete de lima ou a tarte de maçã, que inclui creme de pasteleiro, puré de maçã e gelado de baunilha.

