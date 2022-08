Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Peiter Zatko, antigo responsável pela área de segurança do Twitter, veio a público denunciar as “deficiências extremas” que considera existirem na rede social, em áreas como a segurança e a privacidade. De acordo com o Washington Post e a CNN, que avançaram a notícia, a denúncia de Zatko já terá chegado às mãos do regulador de mercados dos Estados Unidos, a SEC, ao Departamento de Justiça e à FTC, a Comissão Federal do Comércio.

Nas cerca de 84 páginas desta denúncia, o antigo executivo do Twitter, conhecido entre a comunidade hacker como “Mudge”, alega que a rede social não estará a fazer tudo aquilo que promete na área da segurança. Desta forma, a segurança e privacidade de 238 milhões de utilizadores poderá estar alegadamente em cheque – comunidade que inclui também diversos chefes de Estado e organizações governamentais.

Os executivos da companhia, incluindo o CEO Parag Agrawal, são também visados nesta denúncia, com acusações de “extensas violações legais”. Zatko acusa Agrawal de ter “mentido” aos utilizadores quando partilhou um tweet onde referia que a companhia era “fortemente incentivada a detetar e remover tanto spam quando fosse possível”. Além disso, diz que os executivos estão também a induzir em erro os investidores da companhia.

Segundo o Washington Post, uma das acusações mais graves nesta denúncia é a de que a rede social poderá estar a violar um acordo com 11 anos feito com o regulador FTC. Esse acordo obriga a rede social a ter um plano sólido na área da segurança.

