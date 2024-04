A abertura da nova conta no X (antigo Twitter) foi feita no domingo à noite, com uma apresentação e um primeiro tweet onde o ex-primeiro ministro explicava ter descontinuado a conta anterior (a oficial como chefe do Executivo) e anunciava: “Sigo cidadão”. Mas esta manhã a nova conta de Costa estava suspensa.

O Observador confirmou junto de fonte próxima tratar-se de uma conta verdadeira, não tendo ainda informações sobre a razão da suspensão. A única informação disponibilizada é que a rede “suspende contas que violam as regras do X”.

O socialista deixou as funções de primeiro-ministro na última terça-feira, tendo feito na noite anterior uma última publicação nas redes sociais que mantinha nesse cargo. Este domingo, Costa prometia continuar presente nas redes sociais, apresentado-se como “casado, pai” e também tutor de “dois cães e um periquito”. No tweet inaugural explicava: “Descontinuei a conta @antoniocostapm. Agora continuarei a falar aqui como cidadão. Um novo caminho”. A acompanhar a publicação estava uma fotografia de uma escada em obras.

O tweet colheu de imediato dezenas de comentários e também partilhas e esta manhã o X dava indicação de que a conta tinha sido suspensa. Na noite deste domingo, já tinha vários seguidores, incluindo membros do anterior Governo e também do antigo gabinete de Costa, e seguia uma única conta, a da BBC News.

Na rede social é explicado em que situações é que surge um aviso como o que está neste momento na conta de António Costa: “No caso de um post removido que violou as regras: se um post violar nossas regras e precisar ser excluído pela pessoa que o postou, ele será ocultado por um aviso. A conta permanecerá bloqueada até que o post seja removido”.

A última publicação que tinha feito como primeiro-ministro na conta oficial que então mantinha foi com um agradecimento e uma imagem a acenar à porta da residência oficial de primeiro-ministro. Foi publicada na noite anterior ao dia da tomada de posse do Governo liderado por Luís Montenegro. No dia seguinte, António Costa havia de falar à saída do Palácio Nacional da Ajuda para anunciar que ia pedir ao Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça — onde decorre um processo crime contra si, que o levou à demissão de primeiro-ministro há cinco meses — para ser ouvido com “a maior celeridade”.

Costa tem o futuro político em suspenso desde o dia 7 de novembro e aguarda uma decisão da Justiça para saber se pode seguir caminho para Bruxelas, onde é um dos socialistas que está melhor posicionado para ser o próximo presidente do Conselho Europeu.