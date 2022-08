Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A saída de Matheus Nunes provocou um abalo interno no Sporting. Não pela venda em si, que estava a ser acautelada há algumas semanas, não pelo valor em si, que atingiu aquilo que tinha sido colocado como a fasquia mínima para libertar o jogador, mas por uma questão de timing e dos contornos da mesma numa fase em que parecia certo que uma eventual partida só iria acontecer para uma equipa da Premier League que não o Wolverhampton (que já tinha sido recusado antes). Até ao jogo do Dragão, as alternativas ao médio não foram pensadas porque o foco estava no clássico. Agora, começam a ser executadas.

Numa primeira instância, e também com a perspetiva de poder fazer regressar Pedro Gonçalves a terrenos que ocupava antes de chegar a Alvalade (e que chegou a pisar ainda na pré-época, altura em que Rúben Amorim apostou em definitivo numa posição no ataque em 3x4x3 ou como médio mais avançado num esquema de 3x5x2), a ideia passava por garantir a contratação de um jogador para o setor intermédio e, se possível, mais um avançado. No entanto, uma renovação acabou por mudar essas contas iniciais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A permanência de Jovane Cabral no clube, tendo sido reintegrado ainda antes do clássico e anunciado a renovação esta terça-feira, fez com que as atenções do clube se centrassem apenas no reforço do meio-campo que não contava antes com o lesionado Daniel Bragança (além de João Palhinha e Matheus Nunes). Em vez de um, devem chegar dois médios a Alvalade nos próximos dias. E alguns nomes começam já a circular na imprensa estrangeira, sendo que outros continuam fechados ente os responsáveis leoninos.

Sotiris Alexandropoulos foi apontado esta terça-feira pela imprensa grega como potencial reforço leonino, numa informação que foi confirmada ao Observador ainda que com a ressalva de que não estava fechado qualquer tipo de acordo. O médio defensivo de 20 anos, que fez toda a formação no Panathinaikos até subir ao conjunto sénior do clube de Atenas, já é internacional A desde 2021, foi alvo de uma primeira proposta recusada mas a segunda oferta está mais próxima do que é pretendido pelos helénicos: quatro milhões de euros fixos, 500 mil após 20 jogos, mais 500 mil depois de mais 20 jogos. A dúvida entronca ainda na possibilidade de parte do passe do jogador ficar no Panathinaikos para uma futura transferência.

🚨 Panathinaikos have rejected €4M offer from Sporting Lisbon for Sotiris Alexandropoulos. The Greens gave the same response to Hellas Verona's improved €3.7M offer. [Sport24] pic.twitter.com/AXrgKBDrbz — Hellas Football (@HellasFooty) August 23, 2022

O médio grego era um dos vários jogadores identificados pelo Sporting, na Europa e na América do Sul. A possibilidade de apostar num elemento que tivesse de passar por um maior período de adaptação acabou por ser colocada de parte, com outros médios referenciados no mercado europeu que foram sondados mas riscados pelo valor pedido pelo passe. Ainda assim, segundo com informações recolhidas pelo Observador, existe mais do que uma opção além de Sotiris Alexandropoulos, sendo muito provável que a escolha, sendo possível a nível de orçamento, possa recair sobre um jogador português.