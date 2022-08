A administração estadual de Tigray, negou esta quinta-feira ter roubado na capital do estado no norte da Etiópia, Mekele, mais de 570.000 litros de combustível ao Programa Alimentar Mundial (PAM), que lhes exigiu a devolução do combustível.

O Governo de Tigray não ‘roubou’ nenhum camião-cisterna”, fez saber o departamento da administração da Frente de Libertação do Povo de Tigray (TPLF, na sigla em inglês), em resposta ao diretor do PAM, David Beasley, que exigiu às autoridades tigray a devolução de 12 camiões-cisterna carregados com cerca de 570.000 litros de combustível destinados a operações da agência alimentar das Nações Unidas na região.

“Exigimos às autoridades de Tigray que devolvam imediatamente estes ‘stocks’ de combustível à comunidade humanitária”, afirmou o diretor-executivo do PAM, sublinhando que “as próximas colheitas não acontecem antes de outubro, e as entregas de alimentos [por parte da agência da ONU], que salvam vidas, não poderiam ser mais urgentes ou críticas para a sobrevivência de milhões”.

A TPLF rejeitou estas “alegações inflamatórias”, acrescentando que, há meses, quando o governo etíope impôs um “bloqueio de facto” à ajuda humanitária na região, o PAM “pediu combustível emprestado” aos tigray para poder levar a cabo as suas operações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A administração tigray argumenta ainda ter emprestado “mais de 600.000 litros de combustível” e exige a sua devolução em conformidade com o acordo então feito com o PAM.

O “saque” ocorreu na quarta-feira de manhã, quando homens armados invadiram instalações pertencentes ao PAM em Mekele, levando 12 camiões-cisterna, de acordo com a agência da ONU.

O Governo etíope qualificou esta quinta-feira o incidente como um “crime de guerra” e exortou a comunidade internacional a dar “garantias” de que a ajuda humanitária chega aos necessitados em Tigray.

Numa declaração, o PAM sublinhou ser “condenável que milhões de pessoas sejam ainda mais empurradas para a fome pelo recomeço dos combates no norte da Etiópia” e recordou que nos últimos meses, a trégua humanitária permitiu às várias organizações humanitárias chegar a quase cinco milhões de pessoas na região.

“Ontem [quarta-feira], essa linha de salvação foi cortada”, lamentou David Beasley, que assinou o texto.

Janez Lenarcic, comissário europeu para a Gestão de Crises, apelou igualmente esta quinta-feira à “rápida devolução do combustível roubado ao Programa Alimentar Mundial”.

Sem combustível, a entrega de alimentos em Tigray não é possível. As vidas de milhões dependem disso”, afirmou no seu perfil na rede social Twitter.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, visto como um aliado da TPLF, também se referiu ao saque, ainda que de forma velada, pedindo “a todas as partes que respeitem o fornecimento de alimentos e combustível por atores humanitários, se abstenham de militarizar a ajuda humanitária e trabalhem para restaurar os serviços básicos destinados aos necessitados”.

Em Nova Iorque, o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas, Stephane Dujarric, explicou que a equipa do PAM no terreno tentou, sem sucesso, evitar o saque de, pelo menos, 12 camiões-cisterna, uma perda que “irá afetar as operações humanitárias de apoio às comunidades em todo o norte da Etiópia”.

“Estas reservas de combustível deviam ser utilizadas apenas para fins humanitários, para a distribuição de alimentos, fertilizantes e outros artigos de ajuda de emergência”, afirmou o porta-voz de António Guterres, numa conferência de imprensa na sede das Nações Unidas, condenando esta violação ao direito humanitário.

O estado de Tigray voltou a estar isolado pelas forças militares federais depois do reacendimento dos confrontos na madrugada de quarta-feira, limitando a entrega de ajuda humanitária numa área onde mais de dois milhões de pessoas necessitam de assistência urgente. Foram ainda impostos cortes de eletricidade e telecomunicações.

O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, apelou na quarta-feira ao Governo etíope e à administração tigray insurgente da TPLF para que desanuviem as tensões antes que a atual escalada dos combates “se transforme novamente numa guerra em larga escala”.

O chefe da diplomacia da UE juntou a sua voz aos apelos à calma, feitos pelas Nações Unidas e pela União Africana no início do dia, depois de ambas as partes em conflito terem confirmado o reacendimento das hostilidades no norte da Etiópia.