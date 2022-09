O primeiro-ministro ucraniano, Denys Schmyhal, visitou a Alemanha para agradecer a ajuda prestada ao seu país mas exortou Berlim a fornecer mais armas ao seu país e a assumir uma maior liderança na União Europeia.

“Agradeci ao Presidente germânico a solidariedade e o apoio recebido da Alemanha”, disse Schmyhalna sua conta no Twitter, após realizar uma reunião, que durou uma hora, com o chefe de Estado alemão, Frank-Walter Steinmeier, no âmbito da visita uma Berlim.

Ukraine continues to defend democratic values. During the meeting in Berlin with ???????? President Frank-Walter Steinmeier discussed the military situation, strengthening sanctions and the need to provide weapons for ????????. Thanked for solidarity with Ukrainians and support. We will win! pic.twitter.com/w0ZBIy0IG4

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 4, 2022