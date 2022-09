Pelo menos dez pessoas morreram e 15 ficaram feridas depois de terem sido esfaqueadas em vários locais de Smith Cree Nation e Weldon, na província de Saskatchewan, no Canadá.

Segundo o The New York Times, as autoridades daquele país já identificaram dois suspeitos, que estão a monte depois de terem sido, aparentemente, os autores dos ataques.

Até ao momento, avançam os media locais, ainda não foi possível perceber as motivações dos crimes. Algumas das vítimas do ataque estão a deslocar-se aos hospitais por meios próprios, o que pode antecipar um número de feridos superior a 15.

A Real Polícia Montada do Canadá emitiu um alerta e identificou dois suspeitos: Damien Sanderson e Myles Sanderson, que não terão deixado ainda a região. As autoridades estão a recomendar a todos os habitantes da região que permaneçam em casa e que não tentem intercetar os fugitivos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os suspeitos foram avistados pela primeira vez em Regina, capital de Saskatchewan, mas o alerta e as operações de busca estenderam-se às vizinhas províncias de Manitoba e Alberta, uma vasta região com metade do tamanho da Europa.

Em conferência de imprensa, Rhonda Blackmore, da Real Polícia Montada do Canadá, já lamentou o sucedido, dizendo que os dois suspeitos estão armados e são considerados perigosos. Algumas das vítimas pareciam estar sinalizadas como alvos pelos alegados autores dos crimes, enquanto outras terão sido atacadas de forma aleatória.

A Real Polícia Montada do Canadá explicou que está neste momento a investigar 13 locais de crime. Os ataques aconteceram no dia em que o Canadá celebra o Dia do Trabalhador, quando província de Saskatchewan se preparava receber um jogo de futebol americano muito aguardado e com bilhetes esgotados entre os Saskatchewan Roughriders e Winnipeg Blue Bombers.

No Twitter, Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, já condenou os “horríveis” ataques deste domingo e garantiu que as autoridades estão a acompanhar de perto a situação.